DORAIS, Micheline "Mimi"



Le vendredi 27 juillet dernier, entourée de sa fille Caroline Nadeau et de ses petits-fils Tristan et Maxence, est décédée, à l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, Madame Micheline "Mimi" Dorais.Mère de feu Suzanne Nadeau et feu Mario Bertrand, elle laisse également dans le deuil son conjoint Isidore "Bill" Gauthier, son fils Alain Bertrand, sa fille Diane Breault, ses petites-filles Lydia et Stéphanie, ses frères et soeurs, belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.Une cérémonie se déroulera au cimetière de Saint-Janvier, Mirabel, le samedi 4 août 2018, à 14h.Des dons à la Fondation Aline-Letendre seraient appréciés.