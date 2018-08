CÔTÉ, Marcel



À Montréal-Nord, le jeudi 26 juillet 2018 est décédé, à l'âge de 77 ans, Marcel Côté, père de feu Martin.Il laisse dans le deuil sa conjointe Cindy Wilkinson, ses frères et soeurs Jacques (Diane), Gisèle, Georges, Serge (Lise) et Réal, ses fillieul(les) Claudia Valenti, Pierre Cadorette et Émilie Côté ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 4 août 2018 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation québécoise du cancer et / ou à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.