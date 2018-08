TANGUAY, Marcel



À Montréal, le vendredi 27 juillet 2018 est décédé, à l'âge de 89 ans, Marcel Tanguay, époux de Chantal Desjardins.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marc (Gloria), France (Denis), Manon, Louis-Philippe (Denise), Daniel, Gilbert (Jane), Mathieu-Philippe (Vanessa), Michel (Mélanie), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que son beau-frère Gabriel (Dominique) et sa belle-soeur Odette, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera en l'église St-Bonaventure (5205, rue Saint-Zotique E., Montréal, Qc, H1T 1N6), le samedi 4 août 2018 dès 9h30. Les funérailles y seront célébrées ce même jour à 11h.La famille aimerait remercier Docteur René Morel et Docteur Ziad Subai pour leur accompagnement.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à l'Association Diabète-Québec seraient appréciés.