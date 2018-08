LABELLE, Denis



À Mascouche, le 26 juillet 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Denis Labelle, époux de feu Mme Madeleine Marie Deschênes.Il laisse dans le deuil son fils Alain (Jolène), sa soeur Jeannine, ses frères André (Claudette) et Paul, ses beaux-frères et belles-soeurs Zaché (Jeanne D'Arc), Isabelle (Philibert), Réjean et Marie-Berthe (Roland), ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 5 août 2018 de 9h à 12h à laUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 11h30 en la chapelle du complexe funéraire.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur, cartes disponibles au salon.