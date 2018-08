Brûlés par les ventes de feu

Pendant de nombreuses années, on accusait les Expos de continuellement faire des ventes de feu. C’est-à-dire échanger des joueurs vedettes à gros salaire pour des inconnus qui souvent n’ont fait que passer.

Cette année, c’est une des plus grosses ventes de feu que j’ai vues depuis de nombreuses années. Par exemple, les Blue Jays ont échangé les lanceurs J.A. Happ, Aaron Loup, John Axford, Roberto Osuna et Seunghwan Oh. En retour, peut-être un lanceur qui peut les aider cette année, soit le releveur Ken Giles des Astros.

Puissances du baseball autant sur le terrain que financièrement, les Dodgers, les Yankees et les Red Sox sont les grands gagnants. Les Dodgers ont acquis Manny Machado et les Yankees, Zack Britton. Dans un autre ordre d’idées, les équipes moins fortunées sont aussi améliorées. Les Pirates ont acquis l’excellent lanceur Chris Archer tandis que les Brewers ont rajouté à leur formation Mike Moustakas et Jonathan Schoop.

Au monticule, les Red Sox ont amélioré leur équipe au deuxième but sans oublier au monticule. Le directeur gérant des Nationals a crié sur tous les toits qu’il voulait maintenir son équipe dans la course aux séries. Échanger Bryce Harper, c’était hors de question, pourtant il a échangé son excellent releveur Brandon Kintzler aux Cubs de Chicago. Les Rays me font penser aux Expos. Si le joueur est bon et qu’il peut coûter cher, il va déménager.

Le commissaire n’a pas fait grand-chose pour empêcher les équipes de vider leur formation. Il veut avoir un équilibre compétitif dans le baseball. Comment peut-il justifier sa prise de position entourant les décisions des Orioles ? Ils ont échangé la majorité de leurs bons joueurs pour des jeunes qui en majorité n’excelleront jamais dans le baseball majeur. Les partisans sont sans aucun doute brûlés par les nombreuses ventes de feu.

La saga de Vladimir Guerrero

La saga de Vladimir Guerrero se poursuit. Il a été égal à lui-même. Quand il endossait l’uniforme, ses commentaires étaient courts et souvent sans aucune signification. À Cooperstown, son discours n’a duré qu’un peu plus de 4 minutes, incluant la traduction de son interprète. Je m’attendais qu’il soit plus reconnaissant envers les Expos et les partisans québécois, surtout qu’il avait été très bien rémunéré pour ses récentes visites à Québec, Trois-Rivières et Montréal. J’aurais aimé qu’il partage des anecdotes comme l’époque où il voyageait en métro à Montréal. Nous expliquer comment Felipe Alou a joué un rôle majeur dans sa carrière. Il aurait pu nous parler de la rentrée spectaculaire de son fils dans l’uniforme des Jays à Montréal.

Il y a un facteur important qui pèse dans le contenu de son discours. C’est difficile de s’exprimer avec émotion lorsque ce n’est pas toi qui écris ton texte. Un simple « Bonjour » nous aurait fait tellement plaisir.

Les vedettes à Mirabel

Mirabel accueille le Championnat canadien de baseball Petite Ligue dès demain jusqu’au samedi 11 août, sur un magnifique terrain entièrement aménagé pour l’occasion par Diamond Baseball LL.

Il y a quelques années, un passionné du baseball, Daniel Proulx, a décidé de former une équipe de baseball de jeunes âgés de 12 ans ou moins. Il avait un rêve : permettre aux jeunes de participer au Championnat Petite Ligue, à Williamsport.

Son histoire est la suite du film Field of Dreams. Il désirait que son organisation soit l’hôte des championnats canadiens. Il avait un problème majeur à surmonter.

Croyez-le ou non, aucun terrain de baseball disponible pour acquérir un tel événement. Sa solution ?

Il a construit un stade de baseball sur un site de construction. Oui, il a construit un stade de baseball qu’il a financé.

Il y a un problème, il doit détruire le stade dans les quatre jours qui suivent la fin du tournoi afin de permettre que les travaux de construction se poursuivent.

Monsieur Proulx, merci au nom des jeunes. Il faut le faire, construire un stade pour les jeunes.