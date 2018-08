Calvin Harris encore et toujours le DJ le mieux payé

Calvin Harris est encore à la première place du classement Forbes des DJ les mieux payés de la planète.

La vedette a en effet gagné près de 48 millions de dollars cette année grâce à ses performances données à Las Vegas et ses concerts en festival.

C'est la sixième fois de suite que le DJ écossais se retrouve à la première place du classement. Derrière lui, on retrouve le groupe des Chainsmokers avec 45,5 millions de dollars engrangés, tandis que Tiesto arrive à la troisième place avec 33 millions de dollars. Le palmarès reste donc le même qu'en 2017.

En quatrième et cinquième place, les DJs Steve Aoki et Marshmello sont présents avec des gains respectifs de 28 et 23 millions de dollars. Enfin, Zedd, Diplo, David Guetta, Kaskade et Martin Garrix continuent d'être dans le top 10.