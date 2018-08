Cap sur le 5 kilomètres

Dans moins d’une semaine, les meilleurs coureurs de la province se donnent rendez-vous pour la 26e année, à Dollard-Des Ormeaux, un mercredi soir du mois d’août, afin d’abattre « un petit 5 kilomètres ». Une distance qu’on ne devrait pas bouder comme coureur de fond...

François Jarry, David LePorho, Benjamin Raymond, Thomas Fafard, Anthony Larouche, Mélanie Mayrand... et, par le passé, Isabelle Ledroit, Kathy Tremblay, Diane Légaré, Nathalie Côté, Karine Belleau-Béliveau, Véronique Vandersmissen, Baghdad Rachem, Jean-Claude Nduwingoma, Janik Lambert, Charles Philibert-Thiboutot, Mustapha Bennacer...

Si quelques noms ont déjà circulé, la plupart demeurent inconnus en dehors du milieu de la course à pied.

Plusieurs sont inscrits dans le registre des marathoniens et marathoniennes québécois les plus rapides de l’histoire, et ils ont tous dans leur carrière choisi de converger vers ce que plusieurs appellent « le 5 km le plus compétitif de la province » ou « le rendez-vous le plus couru par les athlètes élites du Québec ».

« Notre intention était de créer un parcours plat et rapide auquel on invite les coureurs élites pour qu’ils y fassent un excellent chrono », dit Michel Brochu, directeur de la course. L’homme a lui-même couru le troisième marathon le plus rapide de l’histoire par un Québécois (à Londres en 2h18min47s).

La distance test par excellence

« Un bon coureur de 5 km possède les mêmes qualités physiques qu’un bon coureur de 10 km ou de demi-marathons », dit John Lofranco, entraîneur du club Athlétisme Ville-Marie.

« Pour performer sur ces distances, la vitesse maximale aérobique [VMA] prédomine, suivie par l’endurance, ajoute l’entraîneur Dorys Langlois. Les meilleurs au monde sur le 5 km sont conséquemment aussi les meilleurs aux demi-marathons ou aux marathons. »

Parmi ces athlètes, rares sont ceux qui se concentrent sur le 5 km. Malgré que bien des marathoniens peuvent trouver pénible de courir à l’intensité exigée par un 5 km, plusieurs se forcent de faire leurs devoirs au moins une fois par année, s’arrêtant bien souvent à ce rendez-vous de Dollard-Des Ormeaux où le calibre les poussera à tout donner.

Une course sur cette distance s’avère en outre être un entraînement des plus efficaces.

« Le 5 km permet de pratiquer des choses – une nouvelle paire de souliers ou une stratégie de course –, sans qu’il y ait de conséquences graves en cas d’erreur, contrairement à d’autres distances qui pardonnent moins, explique M. Langlois. Autre plus : en deux jours, on a déjà récupéré à 98 %, et en cinq jours, complètement ! » Un gain net, sans séquelles.

John Lofranco y voit aussi une façon efficace d’évaluer la forme de ses athlètes.

« Il y a des distances permettant de mieux prédire un temps au marathon, par exemple, mais des secondes coupées sur un 5 km donnent un bon indice quant à ce que l’on peut penser aller chercher sur une distance plus longue. »

« Et puis chaque course et entraînement est un input. Travailler dans cette zone-là pendant 15 ou 20 minutes, c’est extrêmement payant », ajoute-t-il.

Moins de volume ?

Un coureur d’expérience sera en mesure de terminer une course de 5 km, et peut-être y boucler une performance satisfaisante, sans trop s’entraîner. Il l’attaquera comme un test, qu’il risque de passer.

Or, si celui-ci souhaite s’entraîner spécifiquement pour offrir la performance de sa vie au 5 km, il ne doit pas penser qu’il se la coulera douce.

« On ne court pas vraiment moins, dit John Lofranco. En fait, on peut courir autant, en coupant peut-être sur la distance de la longue sortie. »

S’entraîner pour une distance courte qui a la réputation d’être très intense n’implique pas non plus nécessairement un énorme volume sur piste.

« Entre 70 et 90 % du kilométrage sera quand même à basse intensité », dit M. Langlois.

On fait tourner les jambes et on enregistre du volume, même si le 5 km se conclura en 15, 20 ou 25 minutes. Autant de kilométrages qui s’étirent parfois péniblement, dédiés à une distance qui n’a pas toujours autant d’éclat.

« Pire, en vieillissant, on s’entraîne pour moins ralentir », ajoute M. Langlois, mi-sérieux.

La « petite vite » du coureur de fond n’est pas de tout repos. Si on passe les minutes les plus longues de notre vie et qu’on franchit la ligne d’arrivée la langue à terre, le souffle paniqué et les jambes lourdes, on a bien couru « juste un 5 km ».

Le 5 km endurance

Quoi : 26e présentation. Une épreuve principale de 5 km, puis une de 1 km et une de 2 km

Quand : le mercredi 8 août dès 18 h 30

Où : Dollard-Des Ormeaux (sur l’île de Montréal)

Pour qui : les coureurs de tous calibres qui souhaitent baigner dans une ambiance compétitive amicale

Renseignement : www.circuitendurance.ca/le-5km-endurance

Des records

Meilleure performance québécoise au 5 km endurance

Homme : Mustapha Bennacer en 2003 (14min04s)

Femme : Isabelle Ledroit en 2000 (16min30s)

Meilleure performance historique par un Québécois au 5 km

Homme : Paul Morrison en 2005 (13min55s)

Femme : Émilie Mondor en 2004 (15min16s)

Record du monde au 5000 m extérieur

Homme : 12min37,35s par Kenenisa Bekele (Éthiopie) le 31 mai 2004

Femme : 14min11,15s par Tirunesh Dibaba (Éthiopie) le 6 juin 2008