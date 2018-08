BÉLISLE, Pierre



De Sainte-Thérèse, le 27 juillet 2018, à l'âge de 61 ans, est décédé Pierre Bélisle, conjoint de Rachel Proulx.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles Gabrielle (Sébastien) et Maude (Fréderic) ainsi que ses petits-enfants Romie, Elliot et Blanche (à venir).Il laisse également sa soeur Louise (Marc), sa nièce Annie, son neveux Daniel, ses beaux-frères Robert (Danielle) et Luc, plusieurs parents et amis, ainsi que la grande famille de La Saucisserie et Bière au Menu.La famille recevra les condoléances le samedi 4 août de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le dimanche 5 août de 9h à midi, au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Un hommage par la famille suivra ce même dimanche au domicile du défunt.