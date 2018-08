LAFRANCE, Fernande



À Saint-Eustache, le 22 juillet 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Fernande Lafrance, fille de feu M. Omer Lafrance et de feu Mme Antoinette Dumoulin.Elle laisse dans le deuil son petit-fils Éric, ses frères et soeurs: Germain (Esther), Alvine, Georges, André (Louise) et Olivette (Gérard), neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE ST-LOUIS, ST-EUSTACHEle samedi 4 août dès 14h00. Une liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle du salon, la même journée, à 16h30.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.