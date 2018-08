Coderre a promis un terrain de 7,2 M$ avec de simples lettres

L’ancien maire Denis Coderre a promis de donner un terrain de 7,2 millions $ au Musée McCord en envoyant de simples lettres à sa directrice, alors qu’il n’avait jamais obtenu les approbations nécessaires à la Ville de Montréal.

Notre Bureau d’enquête a obtenu les deux missives dans lesquelles l’ex-maire promettait au Musée qu’il pourrait construire son nouvel édifice sur la place Eugène-Lapierre, boulevard De Maisonneuve Ouest, il y a quatre ans.

Denis Coderre a d’abord promis le terrain au Musée McCord en 2014.

« Je suis très heureux de vous confirmer que le terrain Eugène-Lapierre vous est réservé pour les trois (3) prochaines années », écrivait-il alors.

Le maire a renouvelé sa promesse l’an dernier. Durant les trois années entre-temps, le bureau de Denis Coderre n’a pourtant entrepris aucune démarche pour faire approuver cette décision par résolution et règlement, selon les recherches de la nouvelle administration de Valérie Plante.

D’après une note du contentieux de la Ville que nous avons aussi obtenue, cette manœuvre de Denis Coderre n’avait aucune valeur légale.

« Aucune décision d’une instance n’a été adoptée afin de “réserver” le terrain au bénéfice du Musée McCord », lit-on dans la note.

250 000 $ en études

Sur la base des promesses de l’ex-maire, le Musée McCord a dépensé 250 000 $ en études sur le terrain Eugène-Lapierre, rapportait Le Devoir en mai. Un vrai coup d’épée dans l’eau, parce que la Ville prévoit maintenant aménager un parc sur le site.

En entrevue avec notre Bureau d’enquête, la PDG du Musée, Suzanne Sauvage, explique qu’elle avait aussi discuté du dossier avec la membre du comité exécutif responsable du dossier, Manon Gauthier.

« Nous avons fait une étude de 10 sites potentiels pour le nouveau musée à Montréal avec une boîte d’architectes, dit Mme Sauvage. Celui qui nous est apparu le plus intéressant, c’était la place Eugène-Lapierre. »

La PDG assure qu’elle n’a jamais discuté d’un prix avec la Ville de Montréal. « On ne l’a même pas fait évaluer. »

Ni Denis Coderre ni Manon Gauthier n’a rappelé notre Bureau d’enquête.

Aucune valeur

« Des lettres d’un maire, ça ne vaut pas grand-chose de plus que le papier sur lequel c’est écrit », confirme Mario Paul-Hus, avocat en droit municipal.

Il explique qu’une Ville ne peut parler que de deux façons, selon la jurisprudence : « par une résolution, ou par un règlement ». Rien de tout ça n’a été fait pour réserver le terrain au Musée McCord, selon les recherches de la Ville.

Invité à émettre ses commentaires, le cabinet de Valérie Plante affirme que la réservation du terrain pour le Musée McCord « n’existait que sur une lettre écrite sur un coin de table ».

« S’il faut transférer le titre de propriété d’un terrain, ça prend les autorisations adéquates », dit Marc-André Viau, directeur des communications au cabinet de la mairesse.

Pour Mario Paul-Hus, Denis Coderre a donc « manqué de prudence » avec le terrain Eugène-Lapierre. « On connaît son style : quand il décidait quelque chose, il décidait quelque chose ! Mais il aurait dû le faire correctement... »

Le quotidien La Presse a révélé hier que la Ville vient de proposer trois autres sites au Musée McCord pour son nouvel édifice. Ils sont gardés secrets pour le moment.

► Pas plus tard que ce lundi, dans un autre dossier, le quotidien The Gazette rappelait qu’après le décès de la pianiste Daisy Peterson Sweeney, l’ex-maire avait promis sur Twitter qu’une rue serait renommée en l’honneur de Mme Sweeney. Or, seulement un petit parc sera baptisé ainsi, ce qui irriterait la famille de la défunte.