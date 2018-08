Coupe Rogers 2018 : l'horaire de diffusion sur TVA Sports

La chaîne TVA Sports a dévoilé mercredi les détails de son horaire de diffusion de la Coupe Rogers, qu’elle présentera en intégralité du 6 au 12 août.

Diffuseur officiel jusqu’en 2020, TVA Sports permettra de voir les matchs des meilleures joueuses internationales de la WTA en direct de Montréal, alors qu’à TVA Sports 2, les confrontations des meilleures raquettes masculines de l’ATP seront présentées en direct de Toronto.

Pour la 39e édition de l’épreuve montréalaise, les adeptes de tennis pourront voir à l’œuvre 10 championnes des tournois du Grand Chelem, dont celle qui occupe le premier rang mondial et qui a remporté la Coupe Rogers en 2016, Simona Halep. Les sœurs Venus et Serena Williams seront également de la partie ainsi que la Québécoise Eugenie Bouchard, qui a obtenu son laissez-passer pour l’événement.

Du côté de Toronto, Rafael Nadal, en tête du classement de l’ATP, sera au rendez-vous ainsi que le champion de Wimbledon, Novak Djokovic. Les Canadiens Milos Raonic et Daniel Nestor, qui prendra part à sa 30e et dernière Coupe Rogers, seront aussi en action, sans oublier le jeune Denis Shapovalov qui a fait vibrer les foules lors de son passage à la Coupe Rogers de Montréal l’été dernier.

Voici l’horaire de diffusion de la Coupe Rogers à TVA Sports.

-Vendredi 3 août à TVA Sports

Dès 18 h: Tirage au sort pour les matchs à Montréal -Lundi 6 août au jeudi 9 août à TVA Sports et TVA Sports 2

Dès 11 h : Premiers matchs en direct de Montréal et Toronto -Vendredi 10 août à TVA Sports et TVA Sports 2

Dès 12 h 30 : Quarts de finale en direct de Montréal et Toronto -Samedi 11 août à TVA Sports

Dès 12 h 30 : Demi-finales femmes (présentées en simultané à TVA)

Dès 15 h : Demi-finales hommes -Dimanche 12 août à TVA Sports 12 h 30 : «Kevin Raphaël Show» spécial Coupe Rogers en direct du Stade IGA

Dès 13 h : Finale des femmes

Dès 15 h 30 : Finale des hommes

À la description des rencontres montréalaises, l’animateur Paul Rivard sera en compagnie de Marie-Ève Pelletier, ex-joueuse professionnelle, qui a notamment pris part à plusieurs éditions de la Coupe Rogers lors de sa carrière. Ensemble, ils analyseront les échanges en direct du Stade IGA.

Les duels présentés au Centre Aviva de l’Université York de Toronto seront décrits par Frédéric Lord. Le descripteur sera accompagné, à l’analyse, de l’ex-joueur de tennis et gagnant de trois tournois du Grand Chelem chez les juniors, Jocelyn Robichaud.

Félix Séguin et Réjean Genois, membre du Temple de la renommée du tennis canadien, seront au cœur de l’ambiance et des festivités du tournoi de Montréal pour toute la semaine et recevront une multitude d’invités sur leur plateau en compagnie de Frédérique Guay.

Les abonnés de TVA Sports ont accès aux actualités de la Coupe Rogers et à la diffusion de tous les matchs en direct via le TVASports.ca et l'application mobile TVA Sports.