GUÉNETTE, Pascale



À Montréal, le 27 juillet 2018, est décédée à l'âge de 43 ans, Mme Pascale Guénette, fille de M. Robert Guénette et de Mme Suzanne Lajeunesse, mère de feu Laurie Bélisle et épouse de M. Éric Bélisle.Outre son époux et ses parents, elle laisse dans le deuil son fils Nicolas, son frère Yan (Josée Pagé), son filleul Xavier, sa belle-mère Mme Muriel Filion, ses beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 août 2018 de 13h à 16h et 18h à 21h et le samedi 4 août 2018 dès 9h à la résidence funéraire:10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔMELes funérailles auront lieu le samedi 4 août 2018 à 11h en l'église Ste-Paule de la paroisse Bon Pasteur (920 rue Labelle, St-Jérôme, J7Z 5M5).