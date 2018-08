PERREAULT, André



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de M. André Perreault, survenu à Longueuil le 27 juillet 2018, à l'âge de 86 ans.Il laisse dans le deuil, suite à 66 ans de mariage son épouse bien-aimée, Mme Marie-Flore Daigle, ses huit enfants Michel, Nicole (Michel), Yvon, François, Diane (Alain), Pierre (Nathalie), Jean et Sylvie, ses neuf petits-enfants, ses neuf arrière-petits-enfants et leurs proches, sa soeur Marie-Jeanne, ses frères Richard et Gérald et leurs conjointes ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 août 2018 de 18h à 22h et le lundi 6 août 2018 de 10h30 à 12h30 à la:Les funérailles suivront à 13h30 en la cocathédrale Saint-Antoine de Padoue de Longueuil ainsi que l'inhumation au cimetière Saint-Antoine.