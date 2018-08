LAUZON (née ROCH)

Marie Andrée



Le 25 juillet 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Marie Andrée Roch de St-Lambert, épouse de feu Roger Lauzon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marielle (Julie), Denis (Joanne), Carole (Yves), Anne-Marie (Yvon), Lucie (Mario), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comle lundi 6 août 10h à midi et de 14h à 17h. Une liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle de la résidence funéraire ce même jour à 17h.