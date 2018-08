GUÉNETTE, Lise



De Mascouche, le 28 juillet 2018, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Lise Guénette, épouse de M. Marc-André Lavoie.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au850, MONTÉE MASSONMASCOUCHEle samedi 4 août de 9h à 11h. Une réunion de prières aura lieu le jour même au salon à 10h30.L'inhumation sera faite à 13h30 au Cimetière St-François D'Assise.Au lieu de fleurs, des dons pour la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.