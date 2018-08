OUELLETTE, Michel



De Prévost, le 29 juillet 2018, est décédé M. Michel Ouellette, à l'âge de 64 ans. Il était le fils de feu Aimé Ouellette et feu Simonne Leduc.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Sylvie Lachance, ses enfants Yannick (Pierre-Luc) et Mélanie (Valérie), les membres de la famille Ouellette, le clan Lachance ainsi que de nombreux amis et anciens collègues de travail à Hydro-Québec.La famille recevra vos condoléances le vendredi 3 août 2018 de 14h à 17h et 19h à 22h ainsi que le samedi 4 août 2018 dès midi à la résidence funéraire:10, DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC, J7Z 1V6Les funérailles auront lieu le samedi 4 août 2018 à 14h, en l'église St-François-Xavier-de-Prévost (994, rue Principale, Prévost, Qc, J0R 1T0). L'inhumation suivra au cimetière de Prévost.