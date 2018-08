[En rappel] Mouvance

Un jour, j’ai ouvert une de ces caisses et il ne restait que des feuilles blanches. L’encre des fax ne reste pas et s’efface avec les années. Adieu les cassettes audio 4 et 8 pistes, les Beta et VHS. Adieu les caméras jetables et Polaroid. Adieu les réveille-matin crinqués, les machines à écrire, les disquettes, les Slinky, la Laurentide et la O’Keefe, le Snow White et le Kik Cola. Et la gomme qui goûtait le savon ?