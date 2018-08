Enfants mordus par des coyotes à Montréal: Valérie Plante satisfaite du travail de la Ville

La mairesse de Montréal Valérie Plante assure que la Ville a la situation en main, mais demande à la population de rester vigilante après que trois enfants ont été mordus en une semaine par des coyotes.

«Chaque fois qu’un animal est signalé problématique, le trappeur est mis au courant sur son cellulaire et l’animal est appâté», a indiqué la mairesse ce matin lors de la réunion du Comité exécutif. Des analyses sont ensuite effectuées sur l’animal, afin de savoir s’il présente bien un danger pour la population, a-t-elle ensuite expliqué.

Mme Plante a aussi tenu à féliciter le Groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels de l’environnement (GUEPE), avec qui la Ville et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs travaillent en étroite collaboration depuis l’année dernière.

Les citoyens peuvent appeler la ligne Info-Coyotes au 438 872-COYO (2696).

Dans les quatre derniers mois seulement, près de 175 signalements ont été recensés, principalement dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

«Certains aimeraient qu’on puisse totalement les éliminer, mais le coyote ne fonctionne pas de cette façon. Il va revenir et va peut-être se reproduire encore plus», a informé Valérie Plante avant de lancer un appel à la prudence.

«La règle de base: on ne le nourrit pas, on ne lui donne pas d’eau même et surtout on ne fait pas de selfie avec», a conclu la mairesse.