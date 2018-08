La méthode Legault 2.0

Bonne nouvelle ? Ben non : ce n’est pas une nouvelle, c’est une habitude ! François Legault continue d’alimenter celles et ceux qui le traitent de girouette, d’improvisateur et de vire-capot.

Le droit à l’erreur

Y allant d’une déclaration plutôt surréaliste, prononcée en marge de l’investiture de Luc Provençal dans le comté de Beauce-Nord, François Legault s’est exprimé ainsi : « Étant donné que j’aspire à devenir premier ministre du Québec le 1er octobre prochain, je dois être ouvert à écouter tout le monde... et donc j’ai débloqué tout le monde. Ça me fait plaisir d’avoir les commentaires de tout le monde. »

Eh bien ! Encore beau que monsieur Legault ait réalisé, à deux mois du scrutin à date fixe, qu’il était candidat au poste de premier ministre !

Pourtant, son attachée de presse expliquait plus tôt que monsieur Legault bloquait des comptes pour se concentrer sur les commentaires des « vrais gens ». Est-ce donc dire que maintenant il considère que « tout le monde » est aussi important que les « vrais gens » ?

Mais pauvre monsieur Legault, comment arrivera-t-il à trier le bon grain de l’ivraie ?

Face à une situation comme celle-là, le chef de la CAQ aurait au moins pu simplement avouer qu’il n’avait pas adopté la bonne attitude, qu’il avait fait une erreur. Tous comprendront qu’il n’est pas de la génération Snapchat ou Instagram.

Penser que bloquer ou effacer des commentaires négatifs est une excellente solution, c’est assez typique de certains « boomers » sur le web. On lui aurait pardonné plus facilement sa bourde qu’en l’entendant essayer maladroitement de s’en servir pour attaquer ses adversaires.

La haine est proche de l’amour

François Legault commence à souffrir de son passé péquiste et on dirait qu’il ne sait plus trop s’il doit attaquer son ancien parti ou s’en inspirer. Dans les deux cas, ses tentatives le servent bien mal.

Par exemple, l’auteur même du « Budget de l’an 1 du Québec souverain » a voulu faire de l’humour en parlant des trolls sur Twitter en disant que c’était « des gens du PQ ». Tentative de blague ou tentative d’attaque, les deux tombent à plat.

Surtout quand François Legault poursuit en expliquant que la politique d’utilisation des réseaux sociaux à la CAQ était une copie presque conforme de celle du Parti québécois. C’est qu’il devra se brancher, monsieur Legault.

Ou il magasine ses candidats et ses méthodes directement au PQ, ou il insiste pour s’en distancier le plus possible comme il l’a fait lors d’une entrevue accordée à un média anglophone de Montréal, le West Island Blog.

En un seul souffle, François Legault a voulu renier sa foi souverainiste passée à trois reprises.

It is time to take that conversation off the table once and for all, (...) Separation is not happening in this mandate or any other. No separation forever as far as we are concerned. (...).

(Il est temps de mettre un terme définitif à ces discussions [...] La séparation ne se produira pas dans ce mandat ou dans tout autre. Pas de séparation, pour toujours selon nous) — traduction libre.

Pour la petite histoire, il existe dans la bible un apôtre de Jésus qui l’a renié trois fois. En fin de compte, il est revenu dans le giron chrétien et on lui attribue un rôle central dans la naissance et la croissance de la communauté chrétienne.

Faut-il y voir un parallèle ?