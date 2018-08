Le festival Fantasia

Lors de la 22e édition du festival Fantasia, dont Vidéotron est partenaire depuis 2016, le prestigieux prix Denis-Héroux a été remis au réalisateur Yves Simoneau. Dans le cadre du festival, on a également présenté trois projections Éléphant, dont Windigo (1994), La pomme, la queue et les pépins (1974) et Pourquoi l’étrange monsieur Zolock s’intéressait-il tant à la bande dessinée ? (1983).

Yves Simoneau, le récipiendaire du prix Denis-Héroux et réalisateur du film Pourquoi l’étrange monsieur Zolock s’intéressait-il tant à la bande dessinée ? (1983), est en compagnie de Marc Lamothe, directeur général du festival Fantasia, Claude Fournier, codirecteur d’Éléphant, Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et Marie-José Raymond, codirectrice d’Éléphant.

Le prix Denis-Héroux a été remis à Yves Simoneau pour sa contribution exceptionnelle au développement du cinéma de genre et du cinéma indépendant québécois. Sur la photo, on aperçoit Rémi Fréchette, codirecteur des Fantastiques week-ends du cinéma québécois et Yves Simoneau.

Lors de la séance de signature, on apercevait quelques bédéistes très connus qui ont participé au film Pourquoi l’étrange monsieur Zolock s’intéressait-il tant à la bande dessinée ? (1983) : Garnotte, Serge Gadoury, Réal Godbout et Pierre Fournier.

Shooting for the Stars est un projet qui permet à des jeunes de s’épanouir en leur montrant que même les rêves les plus fous peuvent se réaliser. Dans l’ordre habituel, on aperçoit Josh Gorges, Carey Price, Daniel Germain et Jeff Petry.

Les ambassadeurs Carey Price et Angela Price du Club des petits déjeuners étaient à Kelowna pour participer à l’évènement Shooting for the Stars, qui a permis de recueillir la somme de 250 000 $. Dans l’ordre habituel, on aperçoit Daniel Germain, président fondateur du Club des petits déjeuners, sa conjointe, Mélodie Charest, Angela Price et Carey Price.

L’événement Shooting for the stars est organisé par le Club des petits déjeuners et la Fondation Air Canada et parrainé par les ambassadeurs du Club, Angela et Carey Price. Sur la photo, on aperçoit Daniel Germain, Carey Price, qui a fait un don personnel de 40 000 $, et André-Philippe Gagnon.