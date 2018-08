Le Quartier des spectacles accueille un autre grand festival

En collaboration avec

La saison des festivals est loin d’être terminée. Après les Francofolies et le Festival de jazz, le Quartier des spectacles est prêt à vibrer de nouveau au rythme de Présence autochtone!

Du 7 au 15 août prochain, le centre-ville de Montréal célèbrera la riche culture des Premières Nations. Dans un esprit de partage et de discussion, on pourra découvrir des productions culturelles variées des peuples autochtones du Canada, mais surtout du Québec.

Tour d’horizon d’une programmation prometteuse!

Redécouvrir le territoire

Pendant toute la durée de Présence autochtone, la Place des Festivals sera totalement transformée par une scénographie inspirée de la philosophie des peuples autochtones. Leur relation au territoire prendra vie grâce à des installations architecturales, des habillages visuels et une création multimédia.

Amateurs de légendes et de contes, dirigez-vous vers la Place des Festivals pour assister à la représentation de Ioskeha et Tawiscara : le grand Jeu de la création. La pièce met en scène le mythe iroquois de deux jumeaux ennemis qui créent ensemble les rivières, les montagnes et la flore de la forêt boréale. Accompagnées par les tambours de Northern Voice de Wemotaci, de titanesques marionnettes parcourront le Quartier des spectacles dans un tourbillon coloré.

De retour pour sa septième édition, le Défilé de l’amitié nuestroamericana avec Montréal et les Premières Nations célèbrera le Montréal contemporain et cosmopolite avec plus de 1200 artistes issus de diverses communautés culturelles. Cette année, la procession se tiendra sous le regard bienveillant de la légende iroquoise Atahensic, femme tombée du ciel et mère de toute l’humanité.

When They Awake - Capture d'écran

Du cinéma engagé aux voix plurielles

On inaugure le festival le mardi 7 août avec une sélection de courts-métrages étonnants qui nous emmèneront à la rencontre de la crème des jeunes cinéastes autochtones.

Le lendemain, on pourra profiter de la brise du soir avec une projection en plein air du documentaire When They Awake. Le film suit les traces d’une panoplie de musiciens autochtones qui font entendre leur voix et leur histoire sur les scènes canadiennes. Du hip-hop au chant de gorge, la musique permet aux artistes de déboulonner les mythes et les préjugés sur leurs peuples, mais aussi de se réapproprier leur histoire.

Le Cercle des nations 2 : Femmes - Présence Autochtone

Le 15 août, Présence autochtone se terminera avec la présentation du documentaire Le Cercle des nations 2 : Femmes. Le long métrage collectif réalisé par des cinéastes autochtones d’Amérique du Nord et du Sud propose des réflexions actuelles sur les questions de l’identité, du territoire et de la féminité.

The Jerry Cans - Facebook

Des concerts vibrants (et une relève ravageuse)

Du rock inuit? Ça existe! Le jeudi 9 août, le groupe The Jerry Cans fera danser la foule avec ses mélodies festives inspirées des chants traditionnels inuits.

Le samedi 11 août, on pourra assister à l’éclatant Nikamotan Mtl, un spectacle présenté par Musique nomade, organisme qui soutient la relève créative autochtone. Pour sa deuxième édition, le concert déploie une programmation aux accents hip-hop et électro propulsée par des artistes à surveiller : Iskwé, Chances, Anachnid, Annie Sama, Wolf Castle, Violent Ground et Sacred Wolf Singers.

Profitez du festival Présence autochtone pour aller à la rencontre des peuples des Premières Nations! De la gastronomie au théâtre en passant par le cinéma, les canaux se multiplient pour nous permettre d’échanger autour de la riche culture de ces peuples millénaires.