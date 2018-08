Le retour de Bryan Adams

Est-ce en train de devenir une tradition ? Pour un troisième été consécutif, Bryan Adams vient faire son tour dans l’Est-du-Québec pour un concert qui s’avère invariablement un des événements musicaux les plus courus dans la région où il se tient. Après le Centre Vidéotron en 2016 et les Grandes Fêtes Telus de Rimouski l’année dernière (en étirant, on peut ajouter sa prestation devant une immense foule sur les plaines d’Abraham lors du Festival d’été 2014), le rockeur canadien à l’interminable liste de succès s’arrête ce soir à Festivent pour ce qui sera son premier spectacle en carrière à Lévis. Avant la musique, voici un peu d’actualité récente à son sujet.

Cascade de hits

Bryan Adams n’est pas du genre à laisser ses succès au vestiaire. Dans ses généreux concerts (ses récentes performances contenaient plus de 25 titres), il y a toujours de la place pour les Run to You, Heaven, Summer of ’69, Somebody et tous les autres que vous connaissez mieux que nous. Ce souci de nourrir la fibre nostalgique de ses fans ne l’empêche pas de jouer la carte de la nouveauté. Il le fait sans exagération cependant puisque seulement quelques titres récents, dont deux nouvelles chansons tirées de sa compilation Ultimate, lancée l’automne dernier, sont au programme.

Lady Di et Bryan

Bryan Adams a-t-il été l’amant de la princesse Diana ? Une rumeur veut qu’un majordome lui ait permis de se faufiler à l’intérieur du palais de Kensington pour voir Lady Di. Interrogé à ce sujet à la CBC, le chanteur a dit que la princesse et lui étaient « de grands amis ». Vraie ou non, la rumeur d’une telle idylle aurait écorché les oreilles des princes William et Harry. Selon des sites de potins du web, les fils royaux auraient fait savoir à Adams de se la fermer à propos de leur mère.

Sa musique sur Broadway

Succès monstre au cinéma grâce à l’inoubliable paire formée de Richard Gere et Julia Roberts, la comédie romantique Pretty Woman deviendra un spectacle musical sur Broadway à compter du 16 août. Et qui a composé la musique et écrit les paroles des chansons de cette production dont les billets se vendent à un très bon rythme ? Bryan...

Une chance inouïe

Au fil des ans, quelques rares artistes de Québec ont pu montrer leur savoir-faire en première partie d’une star internationale. On pense bien sûr à Pascale Picard avant Paul McCartney. Ou Dance Laury Dance avant Metallica. Ce soir, ce sera au tour de la formation Velvet Black de jouer devant sa plus grosse foule à vie. Le trio de Charlesbourg montera sur la grande scène du parc Champigny à 20 h. Adams suivra à 21 h 30.