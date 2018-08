Le sens d’une chanson

Monsieur Bock-Côté,

Pour les besoins d’une récente chronique, vous proposez une lecture fort simpliste de mon adaptation de la chanson Mommy­­­ où j’aborde la disparition des langues autochtones. Vous affirmez au passage que ma connaissance de l’Histoire est « approximative », voire « fantasmée ».

Vous m’accusez de confondre « les Québécois et les Canadiens anglais » dans le rôle des oppresseurs. Bref, vous me faites dire beaucoup de choses et semblez sourd à l’essentiel.

La chanson Mommy de Marc Gélinas et Gilles Richer se passe dans un futur cauchemardesque, un Québec où le français n’existerait carrément plus. Il y a quelques années, à Kitcisakik en Abitibi, j’assistais au tournage du court métrage de Kevin Papatie, L’Amendement (accessible sur www.wapikoni.ca/films/lamendement-abinodjic-madjinakini), et j’y ai vu la tragédie de la perte d’une langue au sein d’une même famille. La chanson de Gélinas et Richer semblait s’incarner devant moi. J’ai donc voulu faire dialoguer leur récit anticipé avec cette réalité tristement tangible.

Les faits

Mon texte ne remonte pas la chaîne des coupables. Je laisserai à d’autres le soin de raconter le rôle plus ou moins zélé des religieux canadiens-français dans l’application de la Loi fédérale sur les Indiens. Mais les faits demeurent : il y a eu au Québec plusieurs pensionnats autochtones, en activité pendant des décennies. Dans certains cas, la langue ancestrale y était interdite et remplacée de force par le français. La chaîne de transmission des langues fut brisée. Je ne vous apprends rien. Ce constat n’est pas « approximatif » ni « fantasmé ». L’impact de la tragédie se fait encore sentir : une amie anishnabe a recours à un traducteur pour parler à sa propre grand-mère.

Main tendue

Mon texte n’est pas non plus une œuvre de « repentance » ; c’est une main tendue. En déposant un texte nouveau sur une mélodie empreinte d’une forte charge émotive, je cherche à ce que nous portions un regard fraternel sur l’importance de faire vivre nos langues respectives. Vous y voyez de l’autoflagellation, c’est au contraire un exercice d’empathie visant à bâtir un pont. La chanson originale et la mienne parlent toutes deux de la peur de disparaître. Si les autochtones et l’ensemble des francophones peuvent être émus par la même mélodie, on pourra sans doute aller quelque part ensemble.

Je vous l’accorde, notre histoire et nos héros n’ont pas la place qu’ils méritent dans nos mémoires. Cette riche matière mérite d’être célébrée – et questionnée – par nos créateurs.

J’aime le Québec autant que vous. J’ai choisi de l’aimer sans ornières.

Réplique de Mathieu Bock-Côté

Personne ne doute de la bonne foi d’Émile Proulx-Cloutier lorsqu’il pense tendre la main aux Amérindiens. Mais en reprenant la bouleversante chanson Mommy, qui évoquait l’anglicisation du peuple québécois, pour y plaquer des paroles suggérant l’assimilation des Amérindiens par les Québécois francophones, il entretient une légende toxique.

Qu’on le veuille ou non, tous les « Blancs » ne sont pas interchangeables et les Français n’ont pas eu la même relation avec les Amérindiens que les Anglais. La détestable Loi sur les Indiens est une loi fédérale, représentative de la philosophie britannique en matière de traitement des populations autochtones. Les Québécois sont-ils coupables des crimes d’Ottawa ? L’héritage de René Lévesque est très différent. Si j’ai trouvé Maman détestable (ce qui ne m’empêche pas d’apprécier l’œuvre de Proulx-Cloutier), c’est qu’elle dissimule une fausseté derrière une bonne intention.