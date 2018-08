Les affres du vieillissement

Je viens de célébrer mes soixante ans avec le sentiment de me diriger vers la tombe. Ma figure est ridée, mes cheveux blanchissent, j’ai la peau des bras et des cuisses flasques, bref je me regarde dépérir en me demandant comment elles font toutes celles qui se vantent de faire dix ans de moins que leur âge comme ma belle-sœur ?

Ma sœur me dit que parce que j’ai toujours refusé de me conformer aux dictats du commerce de la mode, je paye pour m’être laissée aller toute ma vie. Je paye parce que j’ai toujours fumé et bu. Je paye parce que je n’ai jamais fait d’exercice et toujours mangé n’importe quoi. Mais j’ai au moins la satisfaction de dire que je me suis fait plaisir pendant toutes ces années, même si ma sœur pense que si j’avais mis un peu plus de discipline dans ma vie, je ne me plaindrais pas aujourd’hui d’avoir l’air dix ans plus vieux que mon âge. Ce qu’elle oublie de dire la maudite, c’est que la vie l’a gâtée et que moi elle m’a oubliée ! Où est la justice ?

Anonyme

La justice existe mais un juste équilibre entre la répartition des biens et des bienfaits sur terre, lui n’existe pas. Mais une fois cela dit, qu’est-ce qui vous empêche de vous offrir le meilleur à vous-même, à la mesure de vos moyens et de vos aptitudes ? Ce serait toujours ça d’acquis ! Et n’oubliez jamais que l’envie, comme la nicotine d’ailleurs, ça fait rider de mauvaise façon.