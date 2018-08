Ignacio Piatti s’illustre avec les étoiles de la MLS

Le seul représentant de l’Impact de Montréal au match des étoiles de la Major League Soccer (MLS), Ignacio Piatti, a tiré son épingle du jeu dans une défaite en tirs de barrage contre la Juventus de Turin, mercredi au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta.

Bradley Wright-Phillips, des Red Bulls de New York, a été le seul tireur à rater sa chance pendant la séance. Les deux formations ont fait mouche une fois en temps réglementaire.

Le numéro 10 de Montréal a obtenu une passe décisive sur le filet des siens, à la 26e minute. C’est d’ailleurs la première fois qu’il réussissait un pareil jeu en trois participations au match des étoiles.

Tout a commencé avec Carlos Vela, qui a hérité du ballon au centre de la surface. Sa frappe a été brillamment bloquée par le gardien Wojciech Szczesny. Cependant, la séquence n’était pas terminée. Tout juste avant que le ballon ne sorte du terrain, Piatti l’a repris de la tête et l’a envoyé en direction de Josef Martinez, qui a complété le jeu, lui aussi de la tête.

Des étincelles

Le duo Piatti et Martinez avait fait des étincelles quelques minutes plus tôt quand la vedette du onze montréalais avait fait une belle et longue remise en direction du joueur de l’Atlanta United FC, mais ce dernier n’avait pas réussi à tirer.

Les deux joueurs ont été remplacés à la 32e minute par Sebastian Giovinco, du Toronto FC, et par Ezequiel Barco, d’Atlanta.

«Nous sommes venus ici pour gagner, a affirmé Piatti à la chaîne TVA Sports à sa sortie du terrain. Nous avons bien joué au cours des 30 premières minutes et j’ai aidé l’équipe. Je suis content, mais maintenant il faut gagner samedi à Montréal.»

L’Impact recevra le D.C. United et Wayne Rooney au stade Saputo, samedi.

La «Juve» frappe en premier

Si les étoiles de la MLS ont contrôlé le jeu en première demie, c’est la Juventus qui s’est inscrit au tableau en premier.

À la 21e minute, Matheus Pereira a centré en direction d’Andrea Favilli. Le jeune attaquant italien n’a pas raté sa chance et a battu le gardien Brad Guzan de la tête. L’ancien de l’Impact et nouveau général en défense pour le Los Angeles FC, Laurent Ciman, est celui qui surveillait Favilli sur la séquence.