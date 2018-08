Molson se lance dans l’industrie de la marijuana

C’est maintenant officiel : Molson embarque dans le cannabis. Le brasseur montréalais s’associe au producteur de pot québécois Hexo pour créer une coentreprise qui se spécialisera dans les boissons non alcoolisées à base de cannabis.

L’entente prévoit également que le brasseur deviendra actionnaire d’Hexo, mais on ne connaît pas encore la taille de sa participation.

Le cannabis récréatif deviendra légal au Canada le 17 octobre, mais la vente de produits comestibles ne sera pas permise avant 2019. On ne sait pas encore si les boissons au pot porteront le nom Molson et si elles seront vendues dans les dépanneurs ou seulement dans les succursales de la Société québécoise du cannabis.

Pour Molson, il était important de se positionner sans tarder. « Le cannabis est une industrie qui va très vite ces jours-ci et nous avons essayé de suivre cette cadence », explique M. Landtmeters.

« Ça fait plus d’un an qu’on travaille sur la technologie », affirme Sébastien St-Louis, PDG d’Hexo. Selon lui, boire ou manger le cannabis est meilleur pour la santé que de le fumer. Hexo commercialise déjà des vaporisateurs sublinguaux et des « huiles intimes » à base de cannabis.