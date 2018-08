Montréal révolutionne la lutte contre la tuberculose

« Le traitement de quatre mois s’est avéré tout aussi efficace pour prévenir la tuberculose, tout en étant plus sécuritaire et plus acceptable », indique le D r Dick Menzies, de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill.

Loin d’avoir disparu, cette maladie pulmonaire reste un des plus grands tueurs de la planète, causant plus de décès que le sida et la malaria. Et le Canada n’est pas épargné. Environ 1600 nouveaux cas y sont déclarés en moyenne chaque année.