Où se baigner tout nu en Floride?

Vous êtes adepte du bronzage intégral ? Vous aimez être en communion avec la nature ? Nager nu dans l’océan vous procure un immense sentiment de liberté ? Vous prenez plaisir à transgresser les tabous ?

Ou alors vous rêvez de vous initier à la pratique du naturisme sans vous faire juger, loin de votre domicile ? Alors, dites-vous que la Floride attire chaque année de nombreux touristes du monde entier en raison de ses magnifiques plages pour nudistes et totalement à l’abri des regards indiscrets.

Haulover Beach State Park (Sunny Isles, comté de Miami Dade)

Photo Marie Poupart

Depuis 27 ans, une parcelle de cette plage à l’eau cristalline sans pareille est réservée aux nudistes (tours de sauveteurs no 13 à no 17). L’endroit est bien délimité avec ses affiches « clothing optional section », c’est-à-dire : port de vêtements optionnel. À noter que les tours des sauveteurs sont roses au lieu d’être jaunes ou bleues comme partout ailleurs sur la plage. Monique Tremblay, une Québécoise de 50 ans, fréquente l’endroit depuis des années : « Il y règne une ambiance relaxante, mais surtout très respectueuse. Je n’ai jamais été témoin de gestes déplacés, comme certains pourraient le croire. Les gens sont extrêmement sympathiques, et le climat est propice à la discussion. On dirait même qu’il est plus facile de créer des liens, et des amitiés se tissent aisément. Ceux qui fréquentent Haulover Beach ont entre 35 et 85 ans, et il y a très peu de jeunes et d’enfants. On y retrouve autant des présidents d’entreprises que des gens “ordinaires” », dit-elle.