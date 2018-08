Pas un mot d’anglais en 16 ans

Comme vous, j’ai suivi avec intérêt les cérémonies d’intronisation au Temple de la Renommée du baseball de Vladimir Guerrero.

Comme vous, je n’ai pas été très impressionné par son discours de trois minutes et demie de remerciements. Les quelques mots en espagnol pour remercier Montréal... et le Canada avaient l’air d’un débarras.

Peut-être que j’ai mal perçu la patente, mais faut que je confesse que j’ai vérifié auprès de certains confrères présents à Cooperstown.

La vérité, c’est que les quelques commentaires de Guerrero sur Montréal, il a fallu que les journalistes travaillent dur pour les obtenir.

Cela dit, y a-t-il quelqu’un qui peut m’expliquer comment on peut jouer 16 saisons dans le baseball majeur et ne pas parler quelques mots d’anglais ?

Comment on peut voyager, manger, se faire soigner et se divertir pendant dix ans à Los Angeles et ne jamais apprendre la langue du pays ?

Ne jamais dire « thank you very much ».

That does’nt make sense.

L’exemple de Torto

En Formule 1, il y a l’exemple de Christian Tortora. Torto ne veut rien savoir d’apprendre l’anglais. Mais il a pu se débrouiller dans un sport dont les piliers s’appelaient Renault, Gitane, Alain Prost, Jabouille, Olivier Panis, Villeneuve et de nombreux Français tant dans la FIA que dans les médias.

Un confrère soulevait l’hypothèse que Guerrero était peut-être analphabète. Ça peut arriver. Mais ne pas savoir lire et écrire n’a jamais empêché Jacques Demers d’apprendre l’anglais et de le parler fort bien.

Rodger Brulotte, qui adore Guerrero, expliquait hier que les temps ont changé dans le baseball depuis l’arrivée de Fernando Valenzuela.

Aujourd’hui, les joueurs latins ont des interprètes mis à leur service par les équipes. Même chose pour les joueurs japonais et coréens.

Je veux bien croire, mais l’interprète ne suit quand même pas Vladimir jusqu’aux chiottes ! Y a une vie en dehors d’un stade de baseball.

Ne pas avoir à parler « la » langue

Cela dit, il est évident que Guerrero se débrouille en anglais. C’est en anglais que Brulotte a eu le plaisir de parler avec Guerrero.

Et puis, la communauté hispanique du grand Los Angeles est très importante.

Sans doute qu’on peut trouver des restaurants, des cliniques médicales et des décorateurs qui vont vous servir en espagnol. Surtout quand on est une superstar du baseball et multimillionnaire.

Se souvenir...

Et surtout, je soulève le point par curiosité. Un homme ou une femme a le droit de parler sa langue en tout temps.

Les Amerloques et leur anglais ont beau être dominants, si Guerrero n’a pas le goût de leur faire plaisir en se pliant à leur langue, ben, c’est bien pour lui.

D’ailleurs, il y a certaines soirées où on aimerait que les Mario Lemieux de ce monde se souviennent qu’ils ont une mère qui les écoute devant son téléviseur quelque part au Québec.

Quand même... pendant leur court séjiour à Cooperstown, Fred Daigle et Mathieu Boulay ont dû apprendre vite leur espagnol...

Lemieux et O’Sullivan, réglé à 95 %

Gary O’Sullivan a déjà enregistré une vidéo partagée via Tweeter. C’est là qu’on a appris hier soir que les négociations pour un combat entre David Lemieux et Gary O’Sullivan étaient sur le point d’aboutir : « Hé, David Lemieux ! Ton challenge a été accepté ! » a lancé O’Sullivan, torse nu devant la caméra.

L’Irlandais, tout à son enthousiasme, devance un peu les signatures des contrats. Camille Estephan estimait plutôt à 95 % les chances de voir Lemieux à HBO le 15 septembre à Las Vegas, en demi-finale de la revanche entre Guennadi Golovkin et Canelo Alvarez : « Les choses ont immensément débloqué pendant la journée d’hier, mais il reste un point à régler avant la signature des contrats. Mais je ne pense pas que ce soit un point assez majeur pour mettre en danger ce combat », a expliqué Camille Estephan en soirée, hier. Le duel va avoir lieu.

O’sullivan à Laval

Les amateurs de boxe québécois connaissent Gary O’Sullivan. Il a passé le KO à Antoine Thomas à la Place Bell à Laval le 16 décembre dernier. C’est un boxeur qui rappelle Gaétan Hart par son allure physique. Un Irlandais teigne et bagarreur. O’Sullivan, qui porte une moustache rappelant celle de John O’Sullivan, le premier grand champion du monde poids lourd, est âgé de 34 ans. Sa première défaite, il l’a subie contre Billy Joe Saunders. Il a mangé une raclée de 12 rounds. Son autre défaite est survenue contre Chris Eubank jr, un surdoué. Lui-même, sa première défaite, il la doit à... Billy Joe Saunders.

C’est un combat vital pour les deux boxeurs. O’Sullivan a tout fait pour éviter Lemieux. Il est à une victoire d’un gros combat payant contre les trois hommes qui dominent les moyens : Gennady Golovkin, Canelo Alvarez et Saunders.

Lemieux se trouve dans la même situation. Mais les réseaux de télévision ont insisté. Ils voulaient Lemieux. Ce combat sera spectaculaire et percutant.

On va s’en reparler... quand j’aurai lu ce que Laurent Poulin en pense.