Dave Grohl lance un mini-documentaire et une chanson inédite de 23 minutes!

Le leader de Foo Fighters s’est lancé dans un ambitieux projet de documentaire présenté en deux parties. On peut même y entendre une composition inédite d’une durée de 23 minutes!

Sur cette dernière chanson-fleuve, l’ancien batteur de Nirvana joue pas moins de 7 instruments.

Comme s’il ne portait pas assez de chapeaux, Grohl est le réalisateur (assisté de Mark Monroe) et scénariste de Play, qui sera disponible en ligne à compter du 10 août.

D’entrée de jeu, le documentaire relate entre autres les défis et le sentiment d’accomplissement liés à la maîtrise d'un instrument.

Grohl a également filmé chacune des séances d’enregistrement où il complète sa fameuse pièce instrumentale de 23 minutes. La deuxième partie du documentaire nous présente d’ailleurs la chanson dans son intégralité sous forme de clip.

Dans un communiqué envoyé aux médias, Grohl confie avoir été inspiré par la démarche de ses propres enfants.

« Voir mes enfants commencer à jouer de la musique et apprendre à chanter ou à jouer de la batterie, ça me ramène à l’époque où j’avais leur âge et que j’apprenais en écoutant des albums... Et quand j’emmenais mes enfants à l’endroit où ils suivent leurs cours, je vois ces salles pleines d’enfants qui s’efforcent vraiment à comprendre tout ça. »

« Même aujourd’hui à 49 ans, j’essaie de comprendre tout ça... C’est pas quelque chose qu’on finit par comprendre parfaitement. Vous êtes toujours à la poursuite du prochain défi, et vous essayez toujours de trouver un moyen d’améliorer ce que vous avez appris », précise-t-il.

Une version vinyle de la pièce sera aussi disponible en édition limitée le 28 septembre.