Intimidante la princesse ? Pas totalement inconnue, car les chefs l’adorent et les gourmets se l’arrachent.

Il est vrai qu’elle peut intimider le cuisinier et même paraître difficile à cuisiner, cette digne représentante de l’été, avec ses longues courbes vertes et ses pointes qui embaument les assiettes. Au contraire, elle est charmante, facile à utiliser et d’un parfum délicat qui s’accommode à presque tous les plats. Rien que du beau, du bon et du simple.

La fleur d’ail se mange crue : une bouchée et vos papilles se réveillent, l’imagination culinaire s’embrase. Hachée finement, mélangée à du persil, du cerfeuil et du fromage blanc pour une tartinade apéritive vite prête. Elle se cuisine aussi pour embaumer les sauces, les soupes, les mayonnaises. À intégrer dans vos vinaigrettes pour en recouvrir vos plus tendres laitues.

Je la cuisine dans des papillotes à la vapeur, où la fleur d’ail exprime toute sa saveur. Que dire des œufs au plat couverts d’un mélange de fleurs d’ail et de persil hachés ?

Cette fois, je vous livre mes recettes de crevettes à la fleur d’ail au parfum moins fort que les traditionnelles crevettes à l’ail et du potage léger aux légumes et à la fleur d’ail.

Elle est si jolie, essayez-la.

Crevettes à la fleur d’ail rôtie

Photo courtoisie

Utilisez des crevettes géantes pour l’effet visuel et beaucoup de fleurs d’ail hachées pour le goût.

Portions : 4

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

225 g (8 oz) de fleurs d’ail

125 ml (½ tasse) de vin blanc sec

900 g (2 lb) de grosses crevettes crues

1 grosse mangue pelée, en dés

3 c. à s. de jus de citron finement râpé

1 c. à s. de sauce soja légère

60 ml (¼ tasse) de sirop d’érable

Sel et poivre

Méthode

1. Hacher 6 tiges de fleur d’ail. Couper les têtes des fleurs d’ail.

2. Dans un bol, mélanger les dés de mangue et la fleur d’ail hachée. Arroser de jus de citron.

3. Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile. Ajouter les crevettes et les têtes de fleur d’ail. Faire revenir à feu moyen 8 minutes ou jusqu’à ce que les crevettes soient roses. Verser le vin blanc et cuire 5 minutes. Saler et poivrer. Retirer du feu. Transférer sur des assiettes.

4. Dans une casserole, verser la sauce soja et le sirop d’érable. Porter à ébullition. Retirer du feu.

5. Garnir de mangue et arroser de sauce à l’érable. Servir immédiatement.

Potage de légumes à la fleur d’ail

Photo courtoisie

La saveur délicate de la fleur d’ail sied bien au léger parfum de curry de ce potage. À noter que ce potage peut être consommé froid.

Portions : 4

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 45 minutes

Ingrédients

2 c. à s. d’huile végétale

1 oignon pelé, haché

1 pomme de terre pelée, en dés

2 carottes pelées, en dés

225 g (8 oz) de petits pois

12 tiges de fleur d’ail hachées

2 L (8 tasses) de bouillon de légumes

½ c. à t. de poudre de curry

Sel et poivre

Méthode

1. Dans une grande casserole, faire chauffer l’huile. Ajouter l’oignon, la pomme de terre, les carottes, les petits pois et la moitié de la fleur d’ail hachés. Faire revenir 5 minutes.

2. Verser le bouillon et ajouter la poudre de curry. Saler et poivrer. Porter à ébullition. Baisser le feu et cuire 40 minutes.

3. Transférer dans un mélangeur électrique. Mixer pour obtenir une purée lisse. Remettre dans la casserole. Ajouter le reste de la fleur d’ail hachée. Cuire 5 minutes à feu doux.

4. Verser dans des bols et servir immédiatement.