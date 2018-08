Problème avec le supplément de revenu garanti ?

Des personnes âgées rencontrent des difficultés à se faire payer leur supplément de revenu garanti, selon TVA Nouvelles qui a reçu plusieurs appels à ce sujet.

C'est le cas de Raynald Cantin, 71 ans qui n'a pas reçu son supplément comme il se devait vendredi dernier.

Il a tenté de joindre Service Canada lundi et mardi, mais sans succès. La ligne téléphonique est trop occupée.

Est-ce une problématique généralisée ? La situation inquiète, car l'an dernier, le réseau FADOQ, qui représente des ainés, avait reçu quelque 200 appels pour des montants erronés ou encore de versements non effectués.

Une ligne téléphonique avait même été mise en branle afin d'aider ces personnes âgées, des gens pour qui cette somme d'argent peut faire toute la différence. Elle sert notamment à payer le loyer et l'épicerie.

De son côté, Emploi et Développement social Canada affirme que des dispositions seront prises pour que tout paiement du supplément de revenu garanti soit versé le plus rapidement possible aux bénéficiaires.

Les gens qui vivent des problèmes sont aussi invités à communiquer immédiatement avec Service Canada par téléphone ou en personne.

Le supplément de revenu garanti est une prestation mensuelle, non imposable qui peut être ajoutée à la pension de la Sécurité de la vieillesse. Cette prestation s'adresse aux Canadiens pour qui le revenu est peu élevé.