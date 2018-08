Que d’émotions!

Avec près d’une dizaine de lecteurs de cette chronique, condamnons l’utilisation abusive du terme émotif pour signifier ému. Mais, réglons d’abord le cas du verbe émotionner, qui a trouvé sa place en forçant la porte des dictionnaires et autres ouvrages de référence. Nous l’avons dit plus tôt, l’arrivée inopinée du verbe émotionner aurait été motivée par la volonté de trouver un substitut au verbe émouvoir, « trop difficile à conjuguer ». À utiliser le moins souvent possible ! Quant au nom et adjectif émotif, il signifie « très ou trop sensible », « qui s’émeut facilement », « impressionnable » en parlant d’une personne. Sinon, émotif veut dire « suscité par l’émotion ». L’adjectif ému a une tout autre signification. Il veut dire « qui manifeste de l’émotion », « qui est bouleversé ». Une erreur très fréquente est aussi de confondre émotif et émotionnel. La faute est pardonnable, les deux termes partageant une même définition : « Relatif à l’émotion » (un choc émotif; un choc émotionnel). Mais émotionnel n’a que ce seul sens et ne peut qualifier un individu.