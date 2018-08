René-Charles Angélil est en ville et on a des preuves qu'il sera à Osheaga

Ouvrez l’œil et les oreilles: Big Tip Music est à Montréal (ben, Laval), comme le prouve sa dernière publication Instagram.

C’est cette publication géolocalisée à Laval, Québec qui nous a mis la puce à l’oreille.

Soundcloud.com/bigtipmusic Une publication partagée par René-Charles Angélil (@bigtipmusic) le 31 Juil. 2018 à 11 :52 PDT

Capture d'écran

Comme la diva québécoise a vendu son immense château de l’île Gagnon, René-Charles séjourne probablement chez sa grand-mère bien aimée, Maman Dion.

Une publication partagée par René-Charles Angélil (@bigtipmusic) le 9 Avril 2017 à 3 :47 PDT

Sans l'ombre d'un doute, le fils aîné de Céline Dion profitera de son séjour dans la métropole pour faire un tour dans l’un des festivals les plus prisés de l’été: Osheaga.

RC est d'ailleurs déjà un fan de cet événement, comme le prouve cet égoportrait où il arbore de la marchandise promotionnelle du festival qui se déroule sur l’île Sainte-Hélène ce week-end.

Une publication partagée par René-Charles Angélil (@bigtipmusic) le 7 Mai 2018 à 8 :32 PDT

Un autre indice qui nous laisse croire que l’adolescent prendra part aux festivités: la présence importante de rappeurs comme Post Malone et Travis Scott à l’événement. On sait que celui qui porte le nom d’artiste Big Tip Music est rappeur et qu'il est un fan invétéré de ce style musical.

À LIRE AUSSI : Le rappeur René-Charles Angélil a sorti une nouvelle chanson

Le prince de Charmelagne donnera-t-il lui-même un concert-surprise lors des nombreux événements qui se tiendront en marge du festival de musique? À suivre...

Par ailleurs, d’autres vedettes de calibre international pourraient être présentes à Osheaga cette année. Restez à l’affût!