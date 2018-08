Stingray achète une firme de Toronto

MONTRÉAL | Stingray a annoncé mercredi l’acquisition de Novramedia, une firme de Toronto spécialisée dans le développement de solutions médias numériques.

Stingray devient ainsi le propriétaire et l’exploitant exclusif de Novramedia, mais la direction actuelle demeurera en place, a-t-on précisé, par communiqué.

«L’acquisition de Novramedia ajoute une corde importante à notre arc, et greffe certaines des plus grandes entreprises canadiennes à notre portefeuille de clients», a dit Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray.

«Forts du soutien continu de l’équipe de direction chevronnée de Novramedia, nous serons en mesure de réitérer le statut de Stingray Affaires à titre de premier fournisseur de solutions médias numériques de pointe», a-t-il ajouté.