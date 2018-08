Un article sur une «diète extrême» pour Osheaga fait scandale

Trois influenceuses sont en colère contre le site Narcity après qu’elles eurent fait partie d’un article qui traitait d’une «diète extrême» pour le festival de musique Osheaga, qui se déroulera ce weekend à Montréal.

L’article, «Alexandra C., Chloé Dumont et Stef MissFit partagent leur diète extrême pour Osheaga», a été publié lundi avant d’être supprimé un peu plus tard par le site web.

TVANouvelles.ca a tenté sans succès de joindre Narcity pour connaître les détails de l’article qui fait scandale sur les réseaux sociaux depuis quelques jours.

Selon la publication sur Twitter, qui n’avait pas été supprimée mercredi, l’article prétendait dévoiler «les secrets pour être aussi rayonnantes qu’elles».

«J’ai de la peine et je suis profondément blessée que des femmes ont cru en cet article qui n’avait évidemment aucun sens», a écrit Stéphanie Derome, fondatrice des studios d’entrainement pour femmes MissFit.

Selon la jeune femme d’affaires, la publication de Narcity «est au détriment de nos vies et nos valeurs qui nous prennent des années à construire», a ajouté celle dont la franchise compte maintenant six gyms dans la province.

Mme Derome a assuré, dans une story sur Instagram, n’avoir jamais approuvé un article portant sur une diète extrême.

«Moi, Alexandra et Chloé, nous nous entrainons depuis longtemps par plaisir, pour notre santé et notre bien-être», a ajouté la fondatrice des studios MissFit.

Stephanie Derome aide quotidiennement les femmes à se sentir bien dans leur peau avec ses programmes d’entraînement. Et les influenceuses Chloé Dumont, nouvelle maman, et Alexandra Cosentino, professeure de yoga, partagent elles aussi le même intérêt pour des saines habitudes de vie.

Maman depuis 9 mois, Chloé Dumont, qui publie fréquemment avec le mot-clic #LaVraieVie, encourage ses fans à s’accepter comme ils sont, tout comme elle, qui apprend à vivre avec son nouveau corps de maman.

La maman de la petite Abigaëlle dit avoir reçu plusieurs messages haineux après la publication de l’article de Narcity.

«Je trouve ça vraiment poche de me faire dire que je suis le pire modèle de mère pour ma fille», a confié, en larmes, Chloé Dumont dans une story sur Instagram.

Selon elle, Alexandra, Stéphanie et elle sont «trois filles qui prônent la diversité corporelle».

«L’article était maladroit, mais pas mal intentionné», aurait avoué le site Narcity dans une conversation publiée sur les réseaux sociaux par Stéphanie Derome

«On est profondément désolés, on ne voulait évidemment pas appuyer des standards trop souvent établis dans la société», aurait ajouté le site.

Plusieurs influenceurs et influenceuses ont critiqué l’article de Narcity en partageant le mot-clé #OsheagaSansDiète dans des publications et dans des stories.