Une flûte enchantée de Robert Lepage pleine de magie

À travers l’été immensément difficile que traverse Robert Lepage, le metteur en scène a pu savourer quelques moments de pur bonheur lors de la première de La flûte enchantée. Il a été fortement ovationné avant et après la première de cet opéra de Mozart présenté à l’occasion du Festival d’opéra de Québec.

Une première fois lorsque le président du conseil d’administration du Festival d’opéra de Québec Pierre Goulet a souligné l’importance de sa contribution à cet événement, avec une cinquième mise en scène en huit éditions.

On ne voit pas ça souvent, un metteur en scène acclamé avant la présentation de l’œuvre sur laquelle il a travaillé et qu’il n’a jamais encore présentée.

Et une deuxième fois, à la toute fin de la représentation, où il a reçu une plus grosse «claque» encore, que les chanteurs Frédéric Antoun, Gordon Bintner et Audrey Luna, lorsqu’on l’a amené rejoindre l’imposante distribution.

Photo courtoisie, Louise Leblanc

Le public présent, mardi, dans une salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec remplie au maximum de sa capacité s’est levé d’un bloc pour ovationner longuement le metteur en scène. Des premières rangées du parterre jusqu’à la dernière rangée des balcons et incluant les corbeilles. À faire lever le poil sur les bras.

Robert Lepage avait un large sourire sur son visage et l’ovation allait bien au-delà de son travail de mise en scène sur La flûte enchantée. On sentait un témoignage fort et puissant à son endroit, à travers la controverse qui lui colle à la peau, avec l’annulation de SLAV et la mise à mort du projet Kanata.

Le «black art»

L’opéra présenté à nouveau jeudi, samedi et lundi, s’avère une superbe réussite. Lepage réussit, avec une vieille technique d’illusion baptisée le «black art» à renouveler un opéra monté à de nombreuses reprises, sans jamais dénaturer le côté classique de l’œuvre créée en 1791.

La flûte enchantée raconte le parcours initiatique du prince Tamino qui doit réussir une série d’épreuves afin de pouvoir retrouver Tamina, fille de la Reine de la nuit, dont il est tombé amoureux.

Photo courtoisie, Louise Leblanc

L’opéra de Mozart est aussi le combat entre la Reine de la nuit et le grand prêtre Sarastro du royaume de la lumière.

Le «black art» est une technique, où des manipulateurs habillés tout en noir et qu’on ne voit presque jamais, donnent vie à des illusions, des apparitions et des disparitions.

Il y a des oiseaux qui volent, un Papageno qui lévite, une Reine de la nuit, spectaculaire, qui survole la scène, des esprits qui se déplacent sur des tapis volants et un cadre magique où apparaît la princesse Tamina.

Le public, à plusieurs moments, a applaudi l’ingéniosité des effets visuels, comme lorsqu’on le fait à la suite d’une performance vocale d’un chanteur.

Images soignées et réfléchies

Après un premier acte, où la magie de Robert Lepage se déploie assez sobrement à l’intérieur d’un décor épuré, c’est véritablement lors du deuxième acte que le spectacle prend son envol.

La scène d’ouverture, au retour de l’entracte, avec les prêtres réunis dans le temple de Sarastro, est tout à fait superbe et symbolique, avec tous ces costumes or et la présence d’un globe lumineux tournant autour de la tête du grand prêtre.

Les tableaux sont visuellement recherchés et les effets d’éclairages sont très intéressants, comme on peut le constater, lorsque Tamino et Pamina traversent les épreuves d’eau et de feu. Chaque image semble avoir été soigneusement réfléchie.

La séquence où la Reine de la nuit apparaît et qu’elle demande à sa fille d’assassiner le grand prêtre Sarastro est spectaculaire. Enfermée dans une bulle qui survole la nuit étoilée, elle débarque sur scène pour aller remettre un couteau bien aiguisé à sa fille.

Un amusant Papageno

Le ténor québécois Frédéric Antoun offre un prince Tamino en totale maitrise. Il a déjà campé ce personnage et ça paraît. On a droit à de très beaux moments vocaux de sa part.

Photo courtoisie, Louise Leblanc

Le baryton-basse Gordon Bintner propose un Papageno drôle et attachant. Le chanteur originaire de la Saskatchewan chante bien et il excelle côté jeu. John Relyea est solennel et imposant avec sa voix de basse dans le rôle de Sarastro.

Impériale, la soprano Audrey Luna habite une Reine de la nuit tout à fait spectaculaire lors du célèbre air Der Hölle Rache, kocht in meinem Herzen, avec des pirouettes vocales stridentes et complexes. On a l’impression que le temps s’arrête lorsque celle qui a chanté la note la plus aigüe de l’histoire du Metropolitan Opera de New York déploie sa voix.

On cherche encore à comprendre, toutefois, l’idée derrière le générique d’introduction, avec l’apparition du titre La flûte enchantée en allemand, en anglais et en français et les mots Wolgang Amadeus Mozart, en lettrages lumineux, qui n’est pas du tout nécessaire. Un moment un peu trop distrayant alors que l’Orchestre symphonique de Québec, sous la direction de Thomas Rösner lance l’introduction musicale de La flûte enchantée.

On sent que cette production qui sera présentée au Metropolitan Opera de New York, avec une distribution qui risque d’être différente, a encore besoin d’un peu de rodage. La flûte enchantée possède les ingrédients et la signature Robert Lepage. Le metteur en scène y amène sa vision et le résultat, pour cette raison, est fort intéressant.