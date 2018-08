Une jeune bouchère ciblée par des activistes véganes

Les vidéos et photos qu’elle a mises en ligne sur Facebook et Instagram, où elle montre comment préparer des agneaux complets, des cochons entiers ou encore désosser des têtes de porc, n’ont pas plu à certaines personnes.

« Je suis vraiment passionnée. Ce n’est vraiment que des techniques de boucherie et justement de respecter l’animal en le cuisinant au complet », soutient-elle.

« J’ai eu des menaces de mort carrément. Des gens écrivaient à ma mère pour lui dire que j’étais une psychopathe. On a même eu des menaces de cocktails Molotov à la boucherie où je travaillais », raconte Mme Rioux.

Visibilité et contrats

Cette attention de la part des activistes véganes lui a cependant permis d’acquérir de la visibilité auprès des gastronomes et quelque 7500 abonnés sur son compte Instagram.

Cette notoriété lui a également permis de se trouver des emplois, de travailler sur le plateau d’une émission de cuisine et de recevoir des offres de compagnies de vêtements ou de couteaux.

« Ma marque de couteaux préférée m’avait même approchée pour une collaboration, souligne-t-elle. J’avais des gens partout dans le monde qui me suivaient. »

« Lorsque j’ai tenté de me connecter, c’était écrit que mon compte avait été fermé parce que je n’avais pas respecté des conditions d’utilisation d’Instagram », se désole-t-elle.

Elle est certaine que son compte a été fermé par des activistes véganes qui se rassemblent pour inviter le plus de gens possible à signaler comme offensantes des photos ou des vidéos.

Cette passionnée de son métier déplore qu’on l’empêche de s’exprimer tandis que les classes de boucherie sont vides et que les seuls sièges occupés le sont par des hommes.

« Je suis fière de ce que je fais. Ce n’est pas commun pour une femme de faire de la boucherie, insiste-t-elle. On ne peut pas se cacher entre quatre murs dans notre sous-sol pour désosser des animaux. Les gens s’intéressent de plus en plus à ça, ils veulent savoir ce qu’ils mangent, il faut l’accepter. »