Unité 9 continuera de provoquer

Vous pensiez que Danielle Trottier allait mettre la pédale douce après avoir écrit une scène de viol collectif dans Unité 9 l’an dernier ? Détrompez-vous.

La septième saison du drame carcéral, qui reprendra l’antenne le 11 septembre avec l’accouchement de Jeanne (Ève Landry), comportera d’autres séquences aussi provocantes, révèle l’auteure.

« À cause du sujet, c’est difficile d’éviter ces scènes, explique Danielle Trottier au Journal. Mais elles ne sont jamais gratuites. Celles qui s’en viennent vont avoir été amenées.

« C’est une année à haute intensité, poursuit la scénariste. Autant il y a des moments dramatiques très graves, autant il y a des moments heureux. On a réussi à équilibrer tout ça. »

Photo courtoisie, Marcel Cristocea

Qui gardera l’enfant ?

Quand Unité 9 a quitté l’antenne en avril à ICI Radio-Canada Télé, Jeanne était terrorisée après avoir reçu une lettre de quelqu’un qu’elle aurait préféré oublier : son deuxième agresseur durant l’effroyable viol qu’elle avait subi chez son frère et duquel elle était ressortie brisée et enceinte.

L’action du feuilleton reprendra quelques mois plus tard, quand Jeanne s’apprête à donner naissance. Cet événement soulèvera son lot de questions. Qui gardera cet enfant ? La DPJ, Marie (Guylaine Tremblay) ou Kim (Élise Guilbault) ?

La lumière au bout du tunnel

Les choses s’annoncent donc extrêmement difficiles pour Jeanne. Mais Danielle Trottier promet qu’elle verra éventuellement la lumière au bout du tunnel. « Le message que je veux envoyer, c’est : même si on a vécu une agression sexuelle, la vie vaut encore la peine d’être vécue. »

« C’est une saison où il y a beaucoup de difficultés et d’épreuves, mais aussi beaucoup d’entraide, de volonté et d’affection, ajoute l’auteure. Je porte des situations à l’extrême pour faire ressortir le meilleur des humains. »

Photo d’archives, Pierre-Paul Biron

Nouvelles venues

Deux nouveaux personnages feront leur apparition cet automne : une IPL et, surtout, une détenue du nom de Trécée Coicou, une jeune femme arrêtée pour trafic de drogue en tentant de fuir son mari.

Ce rôle sera défendu par Schelby Jean-Baptiste, une actrice méconnue du grand public qui mérite notre attention, note Danielle Trottier.

« Elle nous a épatés en audition. On n’a pas fini d’en entendre parler. »

Shandy prépare son abat

Quant aux autres personnages, on rencontrera la mère, la fille et l’ex-mari de Macha (Hélène Florent) ; Despins (François Papineau) se méfie de plus en plus de Marie-France Caron (Sophie Prégent) ; Choquette (Mathieu Baron) et Anctil (Jason Roy-Léveillée) continuent de s’affronter ; Eyota (Natasha Kanapé Fontaine) cherche un soutien affectif ; et Shandy (Catherine-Anne Toupin) s’alliera à Manon « Boule de quilles » (Kathleen Fortin) pour faire la vie dure aux autres détenues.

« Shandy ne supporte pas que d’autres soient heureux, indique Danielle Trottier. En même temps, elle a très bien compris que Boule de quilles n’avait pas de jugement, ce qui fait d’elle une arme de destruction massive. »

► Avec 1 567 000 téléspectateurs, Unité 9 était la 2e série la plus regardée la saison dernière au Québec, tout juste derrière Fugueuse, selon les données confirmées de Numéris.