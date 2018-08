[VIDÉO] 25 chansons qui ont 25 ans cette année

Non, vous ne vous sentirez pas rajeunis en lisant cette liste de chansons.

Plusieurs des airs que nous vous présentons ici passent encore à la radio dans la programmation régulière de certaines stations carburant à la nostalgie.

L’année 1993, musicalement parlant, est tout juste entre l’essoufflement du grunge dont les riffs étaient devenus prévisibles et l’avènement du Britpop qui allaient nous faire connaître une panoplie de groupes anglais que j’écoute encore aujourd’hui.

Peut-on parler d’une année charnière dans la musique pop-rock? Plus ou moins. Mais elle a tout de même donné une bonne quantité de hits.

Sortez votre walkman ou votre discman et plongez en 1993 !

Whoomp! (There It Is) - Tag Team

Cas type de chanson dont on se rappelle vaguement mais dont l’interprète est sombré dans l’oubli. Pour le meilleur ou pour le pire? À vous de juger.

Nuthin' but a 'G' Thang - Dr. Dre

Avec l’album The Chronic, Dr Dre s’est imposé comme un des plus grands producteurs que le rap connaîtra. Dès les premières notes de ce classique G Funk, on s’attend à une chanson grandiose.

Creep -Radiohead

Si on écoute les albums de Radiohead après Kid A, le moins qu’on puisse dire, c’est que la bande à Thom Yorke en a fait du chemin depuis ce premier hit.

Everybody hurts - R.E.M.

Les pionniers du rock indé américain arrivaient encore à se faire des nouveaux fans avec cette ballade tirée de l’album Automatic for the people.

Runaway Train - Soul Asylum

Le clip a tourné et tourné sur les chaînes de musique en continu. Tellement que le groupe grunge obscur Seaweed a parodié le clip pour sa chanson Kid Candy. Au lieu de montrer des images d’enfants disparus, on montrait plutôt des photos de bicyclettes volées.

Rhythm is a dancer - Snap!

Ce méga-hit rappelle une époque où les douchebags se faisaient encore appeler Gino.

Two Princes - Spin Doctors

À l’époque on disait de Spin Doctors qu’il était la réponse new-yorkaise à Red Hot Chili Peppers... La réponse? Mais est-ce que Red Hot Chili Peppers avait seulement posé une question?

Mr. Jones - Counting Crows

«Shalalalala...» Un premier hit pour Counting Crows... Et on serait presque tenté de dire le seul tellement les autres singles du groupe ont été dans l’ombre de Mr. Jones.

What’s Up - Four Non-Blondes

Le nombre de hits de ce groupe = trois de moins qu’il y a de non-blondes dans leur nom.

All that She Wants - Ace of Base

L’éphémère quatuor suédois a tout de même proposé quelques singles se situant musicalement entre Abba et Roxette.

Bed of Roses - Bon Jovi

Ceux qui avaient des doutes sur l’authenticité de Bon Jovi comme groupe hard rock ont vu leurs doutes confirmés avec cette larmoyante ballade.

Cryin’ - Aerosmith

Un autre des ballades du légendaire groupe de Boston qui a peut-être servi à rembourser leurs dettes de drogues de la décennie précédente.

Today - Smashing Pumpkins

Les petites notes de guitare dès le début nous mettaient en haleine avant d’entendre les couches de guitares du refrain mélodique et mélancolique.

Insane in the Brain - Cypress Hill

Plusieurs chroniqueurs musicaux de nos jours parlent du rap comme d’un phénomène dont la popularité serait toute récente... Euh... Vous vous rappelez Cypress Hill? House of pain? Beastie Boys? Run DMC? Et combien d’autres?

Sweat (A La La La La Long) - Inner Circle

Comme nous l’avons déjà souligné chez Disque Dur, les glissades d’eau ne seraient pas ce qu’elles sont sans cette chanson.

What is Love - Haddaway

Impossible d’entendre ça sans avoir en tête l’image des personnages de Chris Kattan et Will Ferrell. Ni de l’écouter sans bouger de la tête en recréant leur move.

All Apologies - Nirvana

Sorti en single en décembre 1993, All Apologies est souvent perçu comme l’ultime chant du cygne de Cobain. Le leader de Nirvana allait mettre fin à ses jours quelques mois plus tard, le 5 avril 1994.

Sensualité - Axelle Red

Avec sa voix légèrement cassée, Axelle Red s’emparait des palmarès francophones aussi vite qu’elle les a quittés.

Pleure à ma place - Richard Séguin

Grosse année pour Richard Séguin qui sortira aussi les extraits Les Bouts de papier et Ici comme ailleurs de son album Vagabondage. 25 ans plus tard, Richard a toujours fière allure.

Pleurs dans la pluie - Mario Pelchat

Reprise abondamment dans les karaoké, cette langoureuse toune, indissociable du répertoire du chanteur de Dolbeau, est une reprise de la pièce de Tears in the rain (évidemment) de Robin Beck.

La Légende Oochigeas - Roch Voisine

Drôle d’écouter ça quelques jours après que Robert Lepage ait annulé le spectacle Kanata... Reste à savoir si Roch Voisine interprète toujours Oochigeas en spectacle.

Y a les mots - Francine Raymond

Après Vivre avec celui qu’on aime, on ignorait si Francine Raymond allait connaître un autre succès aussi retentissant. Y a les mots est venu faire taire les sceptiques.

Julie - Les Colocs

Le clip de la chanson nous faisait découvrir tout l’univers déjanté de Dédé Fortin. Ces images ont contribué à construire la réputation de groupe de party des Colocs.

La rue principale - Les Colocs

Tout comme le premier extrait Julie du premier album des Colocs, cette pièce évoquant le village de Normandin allait propulser les Colocs vers la popularité qui ne les a pas quitté jusqu’à la fin tragique de Dédé Fortin.

Corridor - Laurence Jalbert

La pièce-titre de son deuxième album confirmait que Laurence Jalbert n’avait pas été qu’une étoile filante dans le firmament de la chanson québécoise.

- Avec l'aimable collaboration de Philippe Melbourne Dufour