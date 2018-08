[VIDÉO] Amputé des quatre membres après avoir été léché par un chien

Greg Manteufel, un homme de 48 ans du Wisconsin, a dû être amputé après avoir contracté la capnocytophaga canimorsus, une bactérie présente dans la salive des chiens.

L’américain a probablement attrapé l’infection en étant léché par un chien, croit la Dre Sylvie Munoz-Price.

«Ce type de bactérie vient de la salive des chiens. Cette infection a déclenché une réponse très sévère dans son corps», a-t-elle précisé à FOX 6.

Fièvre et vomissement ont été les premiers symptômes observés par Greg Manteufel qui croyait d’abord à une grippe.

Sa femme Dawn l’a conduit à l’hôpital lorsqu’il s’est mis à avoir des crises de délires.

À son arrivée à l’hôpital, elle a découvert de nombreuses ecchymoses apparues sur le corps de son mari, comme s’il «avait été frappé avec une batte de baseball», a-t-elle raconté au Washington Post.

Les médecins ont administré un antibiotique par intraveineuse au quadragénaire, mais des caillots se sont formés et ont bloqué l’afflux sanguin vers les extrémités de son corps, ce qui a provoqué la mort de ses muscles et tissus.

Photos Dawn Manteufel

Après une semaine d’hospitalisation, les médecins ont dû amputer les jambes et les mains de Greg Manteufel, afin de le garder en vie.

Pour le moment, impossible d’identifier quel animal pourrait avoir transmis cette bactérie à l’homme de 48 ans. Ce dernier aurait été en contact avec huit chiens, dont le sien, la journée avant l’apparition des premiers symptômes.

La capnocytophaga canimorsus est une bactérie présente couramment dans la salive des chiens et des chats en bonne santé et n'est généralement pas nocive pour les humains. Dans de rares cas, cette bactérie peut entraîner de graves infections du sang et causer la mort.