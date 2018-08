Vitesse de riche, lenteur de pauvre

Saviez-vous qu’en calculant la vitesse de marche moyenne des piétons circulant dans un centre-ville donné, des mathématiciens-urbanistes peuvent estimer le revenu moyen de ses habitants avec une précision déconcertante ? Nous n’y pensons pas pendant nos déplacements à pieds, mais notre cadence en dit long sur nous et sur la ville qui nous environne.

Après avoir vécu longtemps au cœur d’un quartier réputé aisée, j’ai déménagé dans un recoin moins choyé. Le contraste m’a frappé : la différence de rythme.

Les gens de ce nouveau voisinage marchaient spectaculairement lentement, me semblait-il. Les utilisateurs des guichets automatiques prenaient souvent un temps ridiculement long pour accomplir leurs transactions. Les boutiquiers et les caissiers ne semblaient pas très pressés non plus.

Pourquoi se dépêcher ?

Dans ma vingtaine où j’ai connu des périodes de chômage, je faisais tout plus lentement. Pourquoi me serais-je démené ? Reprendre le travail, ça s’est avéré comme passer assez brusquement de la première vitesse à la cinquième... pour me remettre au diapason de l’activité professionnelle.

Si tu marches vite, sans doute est-ce parce que tu dois te rendre quelque part, que tu es attendu ou que tu as quelque chose à faire, un horaire ou butoir à respecter – signe d’activité. Si, en revanche, tu avances comme une tortue, ça indique que rien ne te contraint, que tu as tout ton temps – signe d’oisiveté.

Modèle mathématique

L’émission de radio scientifique américaine Radiolab a fait mesurer le temps moyen qu’il fallait à un piéton pour franchir 60 pieds (18,3 mètre) dans différentes villes du monde. La moyenne au centre-ville était de 10,76 secondes pour Dublin en Irlande et de 21 secondes à Buchanan au Libéria – presque le double ! Chose étonnante : ces rythmes sont relativement constants pour chaque ville comme si un métronome invisible battait la cadence.

En mesurant la vitesse moyenne du piéton de différentes villes du monde, des physiciens devenus urbanistes, Geoffrey West et Luis Bettancourt, ont corrélé non seulement la cadence moyenne et le salaire moyen, mais aussi le nombre de cafés, de bibliothèques, de cinémas, de musées, de brevets déposés, le niveau de scolarité, etc. Quant au psychologue social Robert Levine, auteur de l’ouvrage Une géographie du temps, il mesure aussi la rapidité d’exécution moyenne des caissiers de différentes villes pour accomplir une même tâche et le débit de la parole. Là encore, selon la ville, un métronome invisible semble dicter le tempo des gestes et des langues.