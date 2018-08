Voici quel style vous devriez adopter cet été selon votre signe astrologique

Si vous êtes à la recherche du look parfait pour coller avec vos habitudes et votre caractère, pourquoi ne pas se fier à celui qui vous connaît le plus, votre signe astrologique?

Même s’il arrive que notre horoscope soit complètement dans le champ lorsqu’il affirme que nos amours vont merveilleusement bien et qu’on deviendra riche, le lire reste toujours un plaisir coupable qu’on assume pleinement. Voilà, c’est dit.

En plus, il peut être étonnant de constater ce que notre signe peut révéler sur notre personnalité vestimentaire...

Voici donc quel style adopter cet été selon votre signe astrologique:

Bélier

Une publication partagée par HEIR JORDYN (@jordynwoods) le 14 Juin 2018 à 5 :43 PDT

Le look edgy/streetstyle

Celle qui est née sous le signe du Bélier est une grande fonceuse et ça se ressent côté vestimentaire. Elle n’a pas peur d’oser les nouvelles tendances et être l’une des premières à copier ce qu’elle voit sur les passerelles et sur les réseaux sociaux des grandes it-girls.

Cet été, les Bélier adoptent le look streetstyle et edgy. Les pantalons cargo, la ceinture à trous et tous les éléments du look cycliste sont le dada des Bélier.

Taureau

Une publication partagée par Noémie B. (@noemiebannes) le 24 Avril 2018 à 5 :26 PDT

Le look sporty chic

Les Taureau sont des personnes qui sont déterminées et carriéristes, mais préfèrent tout de même rester plus discrètes sur certains aspects. En gros, elles préfèrent porter du noir que des grosses paillettes.

Plutôt coquettes, celles qui sont nées sous le signe du Taureau aiment beaucoup les vestons et les pantalons avec une boucle à la taille.

Pour ne pas avoir l’air trop chics, elles adaptent leur look pour qu’il soit plus décontracté, en adoptant un haut écourté ou en enfilant une paire de baskets.

Gémeaux

Une publication partagée par LIKEtoKNOW.it (@liketoknow.it) le 29 Juin 2018 à 2 :42 PDT

Le look élégant et féminin

La fille Gémeaux est une grande amoureuse des looks féminins et élégants. Elle adore porter des robes et des jupes, qu’elle aime agencer à de jolies sandales ou espadrilles, selon son humeur changeante.

Cet été pour être tendance, les Gémeaux adorent les robes à boutons. Elles complètent leur look avec de petites sandales et un sac en paille.

Cancer

Une publication partagée par Summer Mckeen (@summermckeen) le 25 Mai 2018 à 9 :36 PDT

La grande adepte des basiques

Les Cancer n’aiment pas attirer l’attention sur elles. Elles sont simplistes et n’aiment pas tout ce qui est extravagant. Leur slogan? Less is more. Elles possèdent une variété incroyable de t-shirts blancs et noirs basiques, qu’elles agencent avec une simple paire de jeans. Par contre, elles aiment bien se gâter dans les souliers, qui sont leur péché mignon.

Cet été, vous pourrez l’apercevoir avec une paire de shorts mom jeans, un t-shirt blanc et des baskets blanches.

Lion

Une publication partagée par 🦋 (@bellahadid) le 22 Juin 2018 à 9 :57 PDT

Le look fabuous et coloré

La fille Lion a un petit côté glam et éblouissant. Avec une personnalité plutôt théâtrale et exubérante, elle tripe sur les accessoires dorés, les couleurs punchées et les brillants.

Cet été, elle porte la couleur de l’été, le jaune, et l’agence avec des plateformes brillantes.

Vierge

Une publication partagée par Marilou (@mariloubiz) le 19 Sept. 2017 à 6 :10 PDT

Le look intemporel et sophistiqué

Les Vierge sont très organisées et travaillent souvent dans l’ombre. Elles aiment beaucoup la mode, mais n’osent pas les grandes tendances. Elles préfèrent opter pour des vêtements unis, de qualité et intemporels que d’être à la fine pointe de la mode.

De nature réfléchie, elles ne possèdent pas beaucoup de vêtements, mais investissent pour que ceux-ci soient durables.

Cet été, elles portent le t-shirt blanc sous une petite salopette unie, accompagnée d’un sac à dos en cuir noir.

Balance

Une publication partagée par ☆ emma chamberlain ☆ (@_emmachamberlain) le 29 Juin 2018 à 2 :03 PDT

Le look sorti des années 70-80

La fille Balance rêve d’un monde plus juste et n’a pas peur d’exprimer ce qu’elle pense. Elle se bat pour ses idéaux et malgré sa grande sensibilité, elle met son pied par terre quand c’est le temps de se faire entendre.

Elle adore tout ce qui est vintage et sort des années 70-80. Son look favori du moment? Des shorts mom jeans oversized avec une ceinture à la taille, un haut à rayures, des bas longs et des souliers vans Old Skool.

Scorpion

Une publication partagée par sadie (@sade.louise) le 21 Juil. 2018 à 5 :30 PDT

Le look sportif

Les Scorpion ont un côté un peu hyperactif, alors elles prennent leur temps libre pour bouger et faire des activités.

Leur style vestimentaire suit de près leur mode de vie. La fille Scorpion adopte un look plus sportif, pour être confortable et prête à toutes les situations.

Pour la saison chaude, il n’est pas rare d’apercevoir les Scorpion avec des pantalons de sport de type «tracksuit», un tube et des baskets stylées, mais confortables.

Sagittaire

Une publication partagée par Grunge , Punk , Rock .... (@grungee_y) le 23 Juil. 2018 à 10 :25 PDT

Le look grunge/rockeuse

La fille Sagittaire est d’une sincérité désarmante. Elle aime relever de nouveaux défis et elle a de la difficulté à se plier aux règles. Malgré son look plus dur et sévère, elle est tout de même d’une douceur.

Son style vestimentaire s’apparente à la tendance grunge, puisqu’elle adore porter des chandails de bands.

Cet été, ce sont dans des shorts déchirés, un chandail de AC/DC et des petites lunettes rondes noires qu’on pourra reconnaître les Sagittaire.

Capricorne

Une publication partagée par Fashion, Life & Style Blog (@lifestylecatcher) le 13 Juil. 2018 à 6 :46 PDT

Le look professionnel

Avec sa grande assurance et son côté très professionnel, la Capricorne peut sembler difficile d’approche. Elle est d’une concurrence féroce au niveau de sa carrière et ne s’ouvre pas beaucoup sur sa vie personnelle avec les inconnus.

Sa garde-robe est plutôt délicate et professionnelle, mais tout de même très stylée. Pour les journées chaudes, la Capricorne troque ses pantalons chics pour des mom shorts, qu’elle agence avec un joli chemisier et une veste au tissu malléable.

Verseau

Une publication partagée par ˗ˏˋ Marla Catherine ˊˎ˗ (@marlacatherine) le 23 Juin 2018 à 3 :55 PDT

Le look mix and match

La femme Verseau a une personnalité plutôt paradoxale, tout comme sa garde-robe. Elle n’aime pas suivre les conventions et c’est pourquoi elle n’a pas de style précis.

Elle aime emprunter des éléments de toutes les tendances et chaque jour est une surprise côté look.

On peut la voir autant avec une robe à rayures et des sandales qu’avec une combinaison en jeans et une casquette à palette droite.

Poissons

Une publication partagée par Alexis McMullin (@alexismaymcmullin) le 28 Juil. 2018 à 2 :42 PDT

Le look boho-chic

Les filles Poissons sont de grandes rêveuses qui ont un côté artistique très développé. Le look boho-chic s’accroche très bien à leur personnalité.

Cet été, les Poissons porteront le crochet, les franges ou les jupes transparentes. Elles adoreront aussi les bandeaux et toutes ces façons de les porter.

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!