12 albums à réécouter avant de s’aventurer à Osheaga

C’est un classique: bien qu’Osheaga est maintenant un incontournable des étés québécois, voire nord-américains, bon nombre de festivaliers se pointent au happening en se demandant qui est donc ce «gros nom» ou encore ce groupe qu’on retrouve en lettres minuscules au bas de l’affiche.

D’où ce parcours de l’événement en revisitant des albums.

Alvvays - Antisocialite (2017)

4/5

Ce n’est pas pour rien que les deux disques en carrière de ce combo canadien se sont retrouvés en lisse au Polaris, un prix où critiques et gens de l’industrie pancanadienne déterminent la meilleure parution nationale sans prendre en compte les ventes et autres aspects commerciaux.

Avec ce second LP, la chanteuse-guitariste Molly Rankin et ses compères affinaient sa pop rock alternative délicieusement mélancolique et vaguement eighties.

À découvrir (si ce n’est pas déjà fait).

Samedi 4 août, 16h05.

Milk & Bone - Deception Bay (2018)

4/5

Malgré le buzz entourant le projet pop électro local, les musiciennes ne font pas dans la facilité avec leur plus récent album. Deception Bay s’ouvre, par exemple, sur Set In Stone, une pièce-fleuve de plus de cinq minutes.

Mieux encore, ce morceau de bravoure est justifié en donnant le ton à un LP qui tient davantage de la combustion lente que du feu de paille.

Si Milk & Bone peuvent rebuter certaines « vieilles âmes» par ses textes bien ancrés dans son époque, ce LP demeure tout de même un petit bijou qui vient, par la bande, confirmer que le succès du duo n’est pas un coup de chance.

Vendredi 3 août, 14:30.

St. Vincent — Masseduction (2017)

4/5

Annie Clark poursuit son parcours sans faille avec Masseduction, le cinquième disque de son projet St. Vincent.

Moins crue et rock que sur son album homonyme précédent (2014), la chanteuse et multi-instrumentiste met davantage de l’avant ces inclinaisons pop et électro (les fans de Tegan & Sara et, surtout, de tUnE-yArDs vont adorer).

Côté textes, St. Vincent est toujours aussi incisive et aborde autant la fétichisation de la musicienne (Los Ageless) que les moult dépendances aux cachets (Pills) en passant par les déboires d’un couple autodestructeur.

Bref, c’est de la grosse déprime... qui se danse.

Vendredi 3 août, 17:40.

Yeah Yeah Yeahs — Mosquito (2013)

3.5/5

Porte-étendard du fameux indie rock des années 2000, la formation new-yorkaise se pointe à Osheaga un an après avoir mis un terme à une pause qu’il s’imposait depuis 2014. D’où ce retour sur leur quatrième et plus récent album où le trio se prêtait déjà à l’exercice du «retour aux sources» (c’est à dire ici: un foutoir champ gauche joyeusement imprévisible) sans toutefois faire comme Narcisse ou servir du réchauffé.

Sans être très excitant et même malgré sa pochette cauchemardesque, Mosquito est un LP convaincant.

Vendredi 3 août, 19h30.

Paupière — Jeunes instants (2016)

3/5

En 2017, la sensation locale dévoilait un premier album, À Jamais Privé de Réponses, fort satisfaisant. Pour cette chronique spéciale, toutefois, revenons sur le cas de son tout premier maxi alors que Paupière emballait le web par son pedigree (Pierre-Luc Bégin, de We Are Wolves, y collabore), un bouche-à-oreille qui n’en démordait pas et — évidemment — une poignée de pièces qui s’avérait déjà à la hauteur.

À l’époque, On pouvait presque parler d’«exploit», tant le trio arrivait à tirer son épingle du jeu au sein d’un genre hyper saturé ces jours-ci: l’électro pop vaguement rétro.

Samedi 4 août, 13h.

Ponctuation — Mon herbier du monde entier (2018)

4/5

Bonne nouvelle pour les amateurs du duo québécois : les frères Chiasson devraient épuiser les dernières comparaisons aux Black Keys avec ce troisième album infiniment plus éclaté, voire supérieur, aux récentes offres de leurs contemporains américains.

De son introduction «à la Vangelis» jusqu’à sa conclusion flirtant même avec le country, Ponctuation propose un rock foisonnant tirant sur tout ce qui bouge sans toutefois faire dans le n’importe quoi.

Bref, c’est du solide!

Samedi 4 août, 14:05.

Tyler, The Creator - Flower Boy (2017)

3,5

L’année dernière, l’enfant terrible Tyler, The Creator frappait fort avec un quatrième album solo qui allait le mener jusqu’à une citation dans la catégorie «meilleur album rap» du gala des Grammy... et avec raison.

Fort de ses moult collaborations — son pote Frank Ocean, Estelle, etc —, Flower Boy démontre également toute la maturité et sensibilité que le rappeur peut avoir lorsqu’il aborde des thématiques plus personnelles sur fond de rythmiques pas piquées des vers.

Vivement la suite, bref!

En attendant, il y a sa prestation à Osheaga.

Samedi 4 août, 21:20.

Loud - New Phone (2017)

4/5

Comme son fameux LP Une année record a fait couler énormément d’encre (avec raison!), revenons sur la bougie d’allumage: ce premier maxi où, justement, on retrouvait le hit annonciateur 56K.

Déjà à l’époque, le rappeur épatait la galerie par son flow, mais aussi ses strophes d’une rare qualité; le nombre de chansons de l’artiste annotées sur Genius.com par des fans le démontre bien d’ailleurs.

Également à noter: Loud est incroyablement solide sur scène.

À ne pas manquer.

Samedi 4 août, 18h30.

La Bronze — La chute de Sparte (2018)

3/5

Plus tôt cet été, l’artiste multidisciplinaire et chanteuse pop proposait un maxi de quatre pièces inspiré de son travail sur la trame sonore de l’adaptation cinématographique du roman du rappeur Biz.

Bien que court (même pour un EP) et un brin biscornu, La chute de Sparte est un encas électro-mélancolique agréable qui se prend bien en attendant une suite à Les corps infinis (2017).

Dimanche 5 août, 12:30.

The Brooks - Pain & Bliss (2016)

3,5/5

Beau «risque» tout de même de l’équipe d’Osheaga qu’est l’inclusion de la troupe funk locale — et secret de moins en moins bien gardé — au sein de sa programmation.

«Risque» dans le sens que — évidemment — la direction musicale du projet détonne de ce que la gent à couronnes de fleurs va entendre au fil du weekend.

Bref, Pain & Bliss est un album chaleureux et ragoûtant qui mène au vice ainsi qu’aux hochements de têtes et de hanches.

Dimanche 4 août, 16:55

Dua Lipa — Dua Lipa (2017)

3/5

Sensation pop abonnée aux ondes FM (et parfois confondue avec P!nk, si ça peut vous aiguiller), Dua Lipa étonnait avec cette carte de visite... justement parce qu’il n’avait pas des airs de premier album.

Bien que la pop de Lipa et son équipe est fromagée à souhait, elle est livrée avec une telle assurance et un tel aplomb qu’on se surprend à se prêter au jeu de l’interprète.

Aussi à souligner: les textes — abordant souvent l’émancipation de Lipa — sont rafraîchissants au sein de son genre musical de prédilection.

Dimanche 4 août, 17:40.

Post Malone - Beerbongs & Bentleys (2018)

2/5

Sensation pour certains, source de mèmes internet pour d’autres, Post Malone frappe fort avec ce second album qui, quatre jours après sa parution, était déjà certifié platine.

Mais est-ce bon? Pas vraiment.

En gros, le rappeur tombe dans tous les pièges de la deuxième œuvre (aborder sa relation avec le succès, patati, patata) sans s’amuser ou surprendre avec ces clichés.

Musicalement, c’est malheureusement à la hauteur des rimes.

Qu’est-ce que ça donnera sur scène dans un contexte de festival, par contre? Ça reste donc à voir!