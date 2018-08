GONTHIER, Guy



Le 30 juillet 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Guy Gonthier, époux de feu Marguerite Bond.Il laisse dans le deuil ses enfants, Serge, Danny, Ronald (Nathalie), Diane (Patrick), Martin et Sylvain, ses petits-enfants, Éricka, David, Alex, Maggie, Myriam, Mylène, Gérémy, Anaève et Élliot ainsi que ses arrière-petits-enfants, Nicolas, Olivier, Zachary et Marika. Il laisse également dans le deuil ses frères Jean-Marie et Benoit, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que tous ceux qui l'aimaient.La famille recevra vos condoléances au:651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél : (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 4 août 2018 dès 14h. Une liturgie suivra en la chapelle du complexe à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'organisme de votre choix.