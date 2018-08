LAREAU-GIGUÈRE, Jeannette



Le 31 juillet 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Jeannette Lareau-Giguère, épouse de M. Jean-Jacques Giguère.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Jean-Robert (Nicole), Ghislain (Annie), François (Nathalie), ses petits-enfants Sébastien, Mathieu, Roxane, Sophie, Claudia, Maxime, Pamela, Valérie et Krystel, son arrière-petite-fille Chloé ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 août 2018 de 15h30 à 18h et de 19h à 22h et le samedi 4 août de 9h à 10h à la:Les funérailles suivront à 10h30 en l'église Saint-Jean-Vianney de Longueuil.