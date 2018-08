GOULET (née Delisle), Francine



Après un long combat, à Laval, le 31 juillet 2018, à l'âge de 60 ans, est décédée Mme Francine Goulet, mère de feu Alexandre Goulet.Elle laisse dans le deuil son époux Donald Goulet, sa soeur Mariette, ses frères Pierre, feu Denis et Richard, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire