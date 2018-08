Agenda du week-end

Les films de votre vie

Jusqu’au 3 septembre, le théâtre Outremont, Raymond Cloutier et Roland Smith nous invitent à voir les meilleurs films présentés dans cette salle mythique. Les personnalités publiques Rock Demers, Gilbert Sicotte, Pierre Karl Péladeau, Denise Bombardier, Fabienne Colas, Franco Nuovo, Denis Bouchard, Georges Privet (critique), Mouffe, Jean-Claude Lord et d’autres nous proposent leurs préférences. Deux à trois représentations auront lieu tous les jours du mois. Tarifs : 12,50 $ ou 6 films pour 60 $.

► theatreoutremont.ca

Festival Orientalys

En fin de semaine jusqu’à dimanche, au quai de l’Horloge, dans le Vieux-Port de Montréal, on pourra découvrir les arts (musique, danse, peinture, calligraphie, etc.) du Maghreb, de la Chine, de l’Espagne, de la Turquie, de la Syrie, du Liban, du Cambodge, de l’Inde, du Japon, etc. C’est gratuit.

► festivalorientalys.com

Art souterrain

Pendant le mois d’août, Art Souterrain propose une série d’activités gratuites. Dimanche, 13 h, au départ du 1415, rue Peel, vous serez guidé autour du quadrilatère des rues de Bleury, Sainte-Catherine, Mackay et Sherbrooke où ont été installées des œuvres d’art dans les vitrines des magasins vacants. Il y aura également une visite nocturne le 16 août et une autre de jour le 19 août. On réserve auprès de ldupont@artsouterrain.com.

Particules d’existence au Centre phi

Il nous reste une petite semaine pour vivre une expérience immersive inspirée de la navigation spatiale et des changements climatiques. L’exposition prend fin le 12 août. Elle est réservée aux plus de 13 ans. Comme il s’agit de réalité virtuelle, on s’abstient si on est enceinte ou si on a un cœur fragile. Réservez avant de vous y rendre. Tarif : 25 $.

► phi-centre.com

Les ZH Festival dans Hochelaga

Jusqu’au 11 août, le festival radioactif de l’émergence artistique présente divers spectacles. Vendredi, 20 h, Qui veut la peau d’Antigone, au Théâtre Espace Libre, Charbonneau et Amato + Simon Trottier et Joël Vaudreuil, à la Maison de la culture Maisonneuve, aussi à 20 h. Samedi, GenderF*cker à la Maison de la culture Maisonneuve, à 18 h, et Ça a l’air synthétique bonjour hi, à 20 h au Théâtre Espace Libre. Tarif : 17,50 $.

► zhfestival.com

Coupe Rogers

Jusqu’au 12 août, on pourra voir les meilleures joueuses de tennis à l’œuvre au stade IGA du parc Jarry. Vendredi, 11 h, c’est gratuit, premiers arrivés, premier entrés. Consultez le site pour les FAQ et les billets en vente.

► couperogers.com