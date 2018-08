Art: un sourire contre l’embourgeoisement

Une grande affiche de sourire dans la vitrine d’une galerie d’art du Mile-End invite les passants à engager une réflexion sur les inégalités sociales et l’enjeu de l’embourgeoisement dans le quartier.

En voyant la vitrine du centre d’artistes autogéré Articule, des résidents du quartier Mile-End pourraient croire qu’une clinique de blanchiment des dents s’apprête à s’y installer. Les mots «À venir» peuvent être aperçus en observant de côté l’illustration d’un large sourire.

Mais, en l’analysant d’un autre angle, on peut y lire «N’y est plus».

L’œuvre d’art intitulée «Reconcile with a smile» (en français: «Se réconcilier avec un sourire»), se veut une critique des inégalités sociales et du phénomène de l’embourgeoisement dans le quartier Mile-End, dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal.

Sourire hollywoodien

Si les artistes Yen-Chao Lin et Oliver Emrys Lewis ont choisi d’illustrer un sourire, c’est qu’ils y voient un symbole fort de statut social.

«Avoir de belles dents, c’est un peu comme avoir une belle apparence, a expliqué Mme Lin. Tu vas avoir plus de chance pendant une entrevue d’obtenir de meilleurs horizons d’emploi et d’arriver à atteindre de la mobilité sociale. Ça crée aussi un cycle vicieux, parce que les pauvres n’ont pas les moyens d’avoir ça.»

Ils remarquent que le «sourire hollywoodien» est le résultat de soins dentaires esthétiques, non accessibles aux personnes à faible revenu. Ainsi, disent-ils, il est possible de dresser des conclusions sur le statut social d’une personne seulement en regardant son sourire.

«La santé dentaire est une part importante de la santé d’une personne alors c’est étrange qu’elle ne soit pas couverte autant par les assurances publiques que les autres problèmes de santé», a déploré M. Emrys Lewis.

Gentrifié

Si le Mile-End est réputé jusqu’à l’international pour son bouillonnement artistique, ses organismes culturels à but non lucratif redoutent de plus en plus de devoir être relocalisés en raison de la hausse des loyers et des taxes, dénoncent les deux artistes, aussi partenaires dans la vie.

«Quand un quartier devient cool, il y a un afflux de personnes qui essaient de capitaliser sur ce facteur», a regretté M. Emrys Lewis.

La relocalisation récente dans La Petite-Italie du café coopératif à vocation culturelle Le Cagibi n’est qu’un exemple du phénomène. Après le rachat du bâtiment qui l’abritait, le prix de son loyer avait plus que doublé.

«Le Mile-End, c’est un quartier extrêmement gentrifié, a lancé Mme Lin. On voulait créer une espèce d’illusion et peut-être essayer de semer le doute chez les gens, pour qu’ils pensent: "oh, est-ce qu’Articule va fermer aussi?"»

«Reconcile with a smile« sera exposée dans la vitrine d’Articule jusqu’au 8 août.