Bécancour: Oriens Technologies en voie d'être démantelée

BÉCANCOUR | Le point de non-retour est atteint avec Oriens Technologies de Bécancour. La liquidation sous contrôle judiciaire des actifs est en cours et la moitié des équipements a déjà trouvé preneur.

Le début de la vente la semaine dernière a été mouvementé, au point où la Sûreté du Québec (SQ) a dû intervenir. Le propriétaire du bâtiment et du site avait à déplorer que des équipements de qualité soient cédés pour une bouchée de pain.

«J'ai voulu arrêter cette vente, a dit Julien Péloquin. Je trouvais que ce n'était pas correct. Finalement, il a fallu que la police intervienne pour que les gens puissent sortir leurs matières, ce qui est fait actuellement.»

Oriens Technologies avait mis au point un procédé permettant de recycler les résidus d'aluminium plutôt que d'avoir à les enfouir. La première ministre Pauline Marois s'était rendue visiter l'usine lors de la campagne électorale de 2014. Le ministère de l'Environnement l'entendait toutefois tout autrement et n'avait pas voulu renouveler le permis d'exploitation de l'entreprise, ce qui avait constitué son chant du cygne en 2016.Une trentaine de personnes y travaillaient.

Le député caquiste de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, avait dénoncé le sort réservé à l'entreprise et appelé, sans succès, le ministère de l'Environnement à se montrer plus accommodant.

«Il y a des gens qui ont perdu plusieurs millions de dollars. On avait une technologie intéressante dans le parc industriel pour les résidus d'aluminium et on perd tout», a-t-il regretté.

La vente des équipements se poursuivra la semaine prochaine.